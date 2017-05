Liviu Dragomir, președinte Corona :,,În doi-trei ani, vrem să câștigăm Liga Națională de handbal feminin!”

Odată cu realizarea primelor transferuri la echipa de handbal a Brașovului, oficialii grupării sunt super optimiști, cu atât mai mult, cu cât la Corona au ajuns handbaliste de mare calitate. Astfel, președintele clubului Corona le promite fanilor titlu național : ,,Suntem la începutul unui nou proiect pe care am început să îl construim din toamna anului trecut şi pe care îl dorim cât mai fezabil, cu rezultate care să ne permită să ajungem la medalii. În doi trei ani, noi ne-am propus să câştigăm Liga Naţională de handbal şi să avem o echipă recunoscută în Europa. Proiectul pe care îl avem în acest moment este unul ambiţios. Venim după un an în care s-au schimbat generaţiile, am întinerit echipa foarte mult. Toate jucătoarele care au venit şi vor veni sunt jucătoare de echipă naţională, antrenorul Buceschi este şi el fost antrenor al lotului naţonal, antrenor cu rezultate, aşa că sunt convins că vom face la Braşov o echipă de care lumea să fie mândră. Vrem să-i aducem din nou pe fani în tribună, într-un număr mai mare şi sunt convins că vom avea susţinerea foarte bună din partea lor. Comunitatea braşoveană aştepta de mult rezultate bune, mai ales pe plan internaţional. Sunt convins că echipa pe care am conturat-o acum va reuşit să facă acest lucru”

D.D.