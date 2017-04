Locatarii celor doua apartamente din Sibiu, pierdut in instanta de Iohannis, revin la proprietari!

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, ca nefondat recursul facut de Rodica Bastea impotriva hotararii Tribunalului Sibiu care admisese cererea de revizuire formulata de locatarii celor doua apartamente din imobilul de pe strada Balcescu din Sibiu, pierdut in instanta de catre presedintele Klaus Iohannis, scrie news.ro. Locatarii redevin astfel proprietari ai apartamentelor respective, pe care le cumparasera in anii ’90 de la statul roman in calitate de chiriasi.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins, miercuri, ca nefondat recursul declarat de Rodica Bastea impotriva deciziei pronuntate in octombrie 2016 de Tribunalul Sibiu.

„Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata Bastea Rodica impotriva deciziei civile nr. 993/12.10.2016 pronuntata de Tribunalul Sibiu – Sectia I Civila in dosar civil nr. 16140/306/2009. Obliga recurenta Bastea Rodica sa plateasca intimatei Antonescu Elisabeta suma de 900 lei si intimatilor Oarga Ioan, Oarga Ioan Adrian, Oarga Ancuta Steluta – suma de 900 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, in recurs”, se arata in decizia instantei.

Decizia Curtii de Apel Alba Iulia este irevocabila.

Curtea de Apel Alba Iulia a incheiat, in urma cu o saptamana, judecarea dosarului in care locatarii a doua apartamente din imobilul de pe strada Balcescu din Sibiu, pierdut in instanta de catre presedintele Klaus Iohannis, solicita sa redevina proprietari ai locuintelor respective pe care le cumparasera in anii ¬90 de la statul roman in calitate de chiriasi.

Instanta a amanat, pentru miercuri, pronuntarea deciziei in acest dosar, dupa alte amanari dispuse in timpul judecarii acestuia.

Pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia se afla dosarul civil in care locatarii a doua apartamente din imobilul de pe strada Balcescu nr. 29 din Sibiu, ce s-a aflat in proprietatea familiilor Iohannis si Bastea, incearca sa redevina proprietari ai locuintelor respective pe care le cumparasera in anii `90 de la statul roman in calitate de chiriasi.

Curtea de Apel Alba Iulia judeca recursul declarat de Bastea Rodica impotriva hotararii Tribunalului Sibiu care a admis cererea de revizuire formulata de locatarii celor doua apartamente.

In acest dosar instanta a dispus mai multe amanari pana cand la dosar au fost depuse diferite decizii ale instantelor care au judecat cauza sau cauze care au legatura cu acaesta.

Procesul de revizuire privind cele doua apartamente din imobilul de pe strada Balcescu nr. 29 din Sibiu a inceput, potrivit informatiilor de pe portal, in anul 2009, la Judecatoria Sibiu, iar apelul a ajuns la Tribunalul Sibiu. Procesul a fost suspendat in noiembrie 2010 pana la solutionarea procesului aflat pe rolul Curtii de Apel Brasov si a ajuns apoi la Curtea de Apel Pitesti, care privea aceeasi speta.

Magistratii Curtii de Apel Pitesti au respins, in 22 februarie, contestatia in anulare facuta de catre Klaus si Carmen Iohannis, dupa ce acestia au pierdut, prin sentinta a Curtii de Apel Brasov, imobilul din centrul municipiului Sibiu. In plus, cei doi trebuie sa achite cheltuieli de judecata catre mai multi dintre intimatii din proces.

Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au pierdut casa din Sibiu in care este sediul unei banci, in noiembrie anul trecut, in urma unei decizii a Curtii de Apel Brasov, dupa un proces care a durat mai mult de 16 ani.