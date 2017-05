Luana Minea este acuzată de deturnare de fonduri

Fosta social democrată este acuzată că a deturnat fondurile Crucii Roşii în perioada 2013-2015, folosindu-se de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi delapidare.

Percheziţii la locuinţa Luanei Minea, fosta şefă a Crucii Roşii Braşov, şi la sediul instituţiei.

După ce a fost nevoită să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al Crucii Roşii şi din cea de preşedinte al organizaţiei de femei a PSD Braşov în urma scandalului cu agentul Marian Godină, Luana Minea a fost ieri din nou ţinta poliţiştilor.

Fosta social democrată este acuzată că a deturnat fondurile Crucii Roşii în perioada 2013-2015, folosindu-se de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi delapidare.

Procurorii spun că fondurile publice respective au fost atribuite în temeiul unui contract, însă destinaţia iniţială a fost schimbată.

Luana Minea şi-a dat demisia din funcţiile publice pe care le deţinea în urma unui scandal dezvăluit de Marian Godină. Agentul a oprit în trafic un autoturism în care fosta şefă a femeilor pesediste se afla pe scaunul din dreapta şi i-a reţinut permisul de conducere şoferului. Luana Minea l-a ameninţat pe agent şi a luat legătura cu şeful Poliţiei Braşov.

Godină a făcut public toate detaliile întâmplării şi, ca urmare, fostul şef al IPJ Braşov s-a pensionat iar Luana Minea a renunţat la toate funcţiile pe care le deţinea. Se pare că tot nu a scăpat însă de ochii vigilenţi ai poliţiştilor, care au descoperit nereguli în modul în care aceasta a gestionat fondurile Crucii Roşii Braşov.

Pe numele Luanei Minea a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deturnare de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi delapidare.

Vifor Rotar