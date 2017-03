Lucian Boia a declarat la Târgul de Carte de la Frankfurt o sintagmă fulminantă, care provoacă: „Moldovenii sunt pe cale să-şi contureze o naţiune proprie”…

Istoricul tot mai ”alunecos” de la Bucureşti,fost de tinerel activist PCR la Facultatea de Istorie din Capitala, a mai adăugat: „Eu cred că, totuși, Republica Moldova se află într-o poziție aparte față de România. Sigur că trebuie făcut tot ceea ce se poate face pentru o apropiere culturală și pe alte planuri, dar nu cred că românii ar trebui să fie obsedați – și poate că nici nu sînt chiar atît de preocupați – de problema unei uniri efective. Cred că acolo totuși…



Dacă ar fi să dau un exemplu similar, Austria a devenit la un moment dat altceva decît Germania. Inițial era membru al Imperiului german, al statului german, iar acum este o altă națiune. Eu cred că ei sînt totuși pe cale să-și contureze o națiune moldovenească proprie, apropiată în foarte multe privințe de România, dar care nu e obligatoriu să fuzioneze cu națiunea română și cu statul român.”