Lucrări anti-inundaţie la Stadionului Tineretului

Coşmarul şoferilor braşoveni după ploile torenţiale din oraş va lua sfârşit. Au început lucrările anti-inundaţie în vecinătatea Stadionului Tineretului, zona care se inundă cel mai grav atunci când afară plouă abundent. Investiţia se ridică la 260.000 de euro, iar municipalitatea speră că într-o lună lucrările vor fi gata. Este vorba despre un sistem de canalizare în paralel cu cel existent, care ar trebui să preia în maximum jumătate de oră apa căzută la orice ploaie torenţială

Zona Stadionului Tineretului nu va mai fi una lacustră după ploi torenţiale. Ast după ce vor fi finalizate lucrările de îmbunătăţire a sistemului de preluare a apelor meteorice. Soluţia propusă de Primăria Braşov şi implementată de Compania Apa este de a amenaja, într-o primă etapă, un sistem de canalizare paralel cu cel existent, care va fi legat la Canalul Timiş.

Sistemul va fi compus din 14 cămine şi guri de scurgere de mari dimensiuni, 6 pe partea dinspre stadion şi 8 spre calea ferată. Vor fi, de asemenea introduse reţele noi de canalizare, pe fiecare parte a străzii, la care vor fi legate aceste guri de scurgere. Toată apa astfel colectată va fi preluată de canalul Timiș. Lungimea reţelei noi de canalizare din zona stadionului va fi de 440 de metri, din care 240 de metri pe latura dinspre calea ferată şi 200 de metri pe cea dinspre stadion.

În cea de a doua etapă, se va amenaja un nou sistem şi pe str. Mihai Viteazu, la intersecţia cu Stadionului, prin montarea a 8 guri de scurgere de aceleaşi dimensiuni ca şi cele de pe Stadionului. Apa colectată va fi preluată tot de canalul Timiş, spune Teodor Sava, director exploatare Compania Apa Braşov

În funcţie de rezultatele celor două lucrări, de decolmatare şi amenajare a noului sistem de canalizare pluvială, se va vedea dacă este necesar să fie implementate şi alte soluţii.

Tot în acest an, municipalitatea speră că va soluţiona şi problemele din celelalte două zone critice, din faţa blocului Căprioara, pe b-dul Gării, şi pe 13 Decembrie, sub pasajul de cale ferată.

La gară, lucrările de decolmatare a vechiului canal colector sunt aproape de final. Pe str. 13 Decembrie, problema va fi rezolvată prin introducerea unei conducte pe sensul înspre cartierul Tractorul, concomitent cu montarea unor guri de scurgere. Apa colectată de sub pasaj va fi preluată în colectorul de apă pluvială existent în parcul Tractorul, la care de altfel se conectează și colectorul de pe B-dul Gării.

