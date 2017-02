Al patrulea meci dintre Corona Braşov Wolves şi Debrecen, din prima fază a play-off-ului Ligii Mol, a fost spectaculos şi a adus o victorie de senzaţie echipei braşovene. Partida a avut un istoric aparte, pentru că, nu trecuseră decât 37 de secunde şi Corona deschisese scorul, prin Klempa. În continuarea primei reprize, Debrecen a revenit spectaculos şi, în doar câteva minute, a marcat trei goluri: 1-3! Se părea că meciul va urme modelul partidei din ajun, insă nu s-a întâmplat aşa… Ceea ce a urmat, a entuziasmat tribunele, pentru că ,,lupii” au dat năvală, ca ,,turbaţi”,supunându-şi adversara la mari chinuri…Astfel, echipa braşoveană a înscris 6 goluri consecutive, autori lor fiind Garrett Clarke, Zsok Levente, Brian McGregor 2 goluri, Ian Mcdonald şi Roberto Gliga, iar scorul a devenit 7-3 pentru „lupi”. Ultimul gol, inscris de Debrecen, nu a modificat impresia generală a unei partide magistrale a „lupilor” iar „valurile” din tribune, repetate după câţiva ani, relevă acest lucru. În urma rezultatului, Corona Brasov Wolves conduce cu 2-1 la general.

Următorul meci al seriei se va disputa miercuri la Debrecen. Rejucarea primului meci, conform anuntului Ligii Mol, va fi în 27 februarie. Următorul meci pe patinoarul de acasă, va fi vineri, 24 februarie.

„Să nu uitam că suntem două echipe competitive, care, chiar daca rezultatul din această seară nu o demonstrează, joacă un hochei de valoare apropiată. Poate că un rezultat ca şi acesta, 7-4, nu reflectă acest lucru dar meciul a fost unul foarte strâns, din nou. E drept că, după prima repriză, după ce am condus cu 1-0 încă din primele secunde, am ajuns la final să fim conduşi cu 3-1 şi, dacă ne gândim şi la rezultatul de ieri, trebuie sa luăm în considerare că echipa noastră a avut moralul la pământ. Dar am crezut în sansa noastră şi am vrut să demonstrăm că putem mai mult, ceea ce s-a văzut În repriza a doua, când am înscris 3 goluri. Am avut un portar în formă bună şi asta ne-a ajutat, pentru că Debrecen a atacat mult şi a avut nişte şuturi de excepţie. Le-am spus de la început jucătorilor mei să se aştepte la un play-off lung, pentru că suntem echipe apropiate ca valoare şi era normal ca fiecare meci să fie strâns”, a spus Martin Lacroix, antrenor principal Corona Braşov

Dorin Duşa