,,Lupii” au făcut spectacol şi au egalat scorul în playoff : 3-3, cu Debreceni

Al şaselea meci Corona Braşov – Debreceni, din playoff-ul Ligii Mol, a fost un reuşit spectacol hocheistic, desfăşurat la Braşov, în faţa unor tribune entuziaste. „Lupii” dornici sa-şi ia revanşa, după ultima înfrângere din Ungaria, au început tare şi au deschis scorul în min.6, prin Bryan McGregor. Prima repriză s-a încheiat însă cu scorul de 1-1, pentru că Debreceni a marcat două minute mai târziu, în superioritate numerică. Repriza a doua a fost dominată de echipa braşoveană, foarte combativă şi cu atitudine remarcabilă pe gheaţă. Dealtfel, „lupii” şi-au adjudecat această a doua parte a meciului, datorită reuşitei lui Ian McDonald, din min. 25. În acest fel, după două reprize, Corona Braşov conducea cu 2-1. În repriza a treia, „lupii” s-au apărat ermetic, avandu-l în prim plan pe Patrik Polc, revenit cu prilejul acestei partide între buturile echipei braşovene. Dealtfel, pe tot parcursul meciului, Polc a avut intervenţii foarte bune. Spre final, oaspeţii au scos portarul dar Braşovul a dat lovitura, înscriind golul victoriei în poarta goală, prin Zabludovskiy, în min. 59! Scor final 3-1 (1-1, 1-0, 1-0).

Urmează meciul decisiv al acestei faze din playoff, care se va disputa la Debrecen, duminică, 26 februarie.

„A fost o atmosferă propice unui meci de playoff, Patrik Polc a avut o seară bună şi a reuşit să închidă poarta… Adversarii noştri au făcut şi ei un meci bun dar noi am dat dovadă de caracter, am jucat foarte concentraţi şi nu am cedat. Nu ne-am dorit ca acesta să fie ultimul nostru joc, nu în faţa fanilor noştri, care meritau această victorie. Acum urmează meciul şapte, duminică şi vom vedea ce se va întâmpla. Sunt mulţumit de jucătorii mei, cum au jucat în această seară, mi-a plăcut motivaţia lor şi faptul că au păstrat acelaşi ritm de joc până la final”, a spus Martin Lacroix, antrenor principal Corona Braşov

Dorin Duşa

—