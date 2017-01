,,Lupii“ au fost puşi la respect

Meci fără istoric pe Patinoarul Olimpic Braşov, între Corona Braşov Wolves şi MAC Budapesta, una din echipele de pe podiumul Ligii Mol! ,,Lupii” au început bine dar au ratat foarte multe ocazii, mai ales în primele 10 minute, însă echipa adversă a înscris, oarecum contrar cursului jocului, golul care i-a asigurat avantajul la prima pauză. A doua repriză a fost slabă, poate cea mai slabă din acest sezon, din punct de vedere al jocului echipei braşovene. Pe acest fond, echipa maghiară a mai înscris două goluri şi practic a închis meciul în favoarea ei. În a treia repriză, jocul a fost fără strălucire şi perspective, din nou, pentru echipa braşoveană, care a pierdut acest meci, fără să înscrie vreun gol.

,,Am avut un start bun, primele 12 minute am jucat bine, chiar am controlat meciul dar am ratat multe şanse de gol. La primul gol primit, totul s-a rupt pentru noi şi apoi nu am mai jucat aşa cum ne-am obişnuit. După al goilea gol primit, am început să jucăm şi mai rău, şi, din păcate nu ne-am putut reveni. Ei au avut un joc mult mai motivat şi concentrat şi au reuşit să câştige. În ansamblu, nu a fost un meci deloc bun pentru noi, dar ne pregătim în continuare pentru deplasarea care urmează, din care ne dorim să obţinem cât mai multe puncte”, a spus Martin Lacroix, antrenor principal Corona Braşov

Urmatorul meci al ,,lupilor” pe Patinoarul din Braşov, va fi săptămâna viitoare, marţi, 24 ianuarie, de la ora 18.30, cu Steaua Bucureşti, meci care va conta pentru Campionatul Naţional.

Dorin Duşa