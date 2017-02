,,Lupii” au jucat tenis dar au pierdut…un set : Corona Braşov – Debreceni 5-7

Meciul dintre Corona Brasov Wolves şi HK Debreceni a fost decisiv pentru „lupi”, în tentativa lor de a prinde locul patru în sezonul regulat al Ligii Mol. A fost o partidă spectaculoasă, cu multe goluri, cu un scor de set de tenis, în care Corona a condus de doua ori, cu 2-1 şi 3-2, însă oaspetii au revenit, au înscris 3 goluri consecutive şi au ajuns să conducă, 5-3. Finalul meciului a fost pasionant, fiecare echipă a mai înscris de două ori, astfel încât Debreceni a câştigat, cu 7-5. Totuşi, trebuie menţionat faptul că arbitrajul a fost, ca de obicei, mult sub nivelul meciului, arbitri trecând cu vederea destule intrări dure şi chiar un offside clar, din care Debreceni a înscris golul al patrulea. Pentru Corona au marcat Ian Mcdonald (2 goluri), Tomas Klempa, Nagy Csaba şi Garrett Clarke. În urma acestui rezultat şi în condiţiile în care Debreceni va câştiga următoarele două meciuri, considerate uşoare, Corona nu mai poate păstra locul patru şi va aştepta alegerea adversarelor echipelor din prim planul Ligii Mol.

„Nu ştiu exact ce se va întâmpla acum, după această înfrangere, nu mai pot controla nimic. Chiar daca vom termina pe locul al patrulea, singura parte pozitivă era ca am fi început acest playoff cu un meci acasă. Acum, când, probabil, vom termina pe a cincea poziţie, nu mai putem decide noi împotriva cui vom juca. Aşa că, nu ştiu exact ce urmează să înfruntăm, vom vedea. În această seară, am jucat foarte bine, ii felicit pe baieti, au dat tot ce au putut pe gheata, jocul nostru a fost foarte ofensiv dacă stăm să ne uităm că am avut 51 de şuturi pe poartă, în comparaţie cu cele 31 ale echipei adverse. Am creat multe şanse de a înscrie dar, din păcate, am pierdut meciul din cauza greşelilor individuale” , a spus Martin Lacroix, antrenor principal Corona Braşov

Următoarele meciuri acasă se vor desfăşura în cadrul Campionatului Naţional, sâmbătă, ora 18.30 şi duminică, ora 11.30, împotriva echipei Sportul Studenţesc, apoi urmează o pauză competiţională, pana la stabilirea tabloului din playoff-ul Ligii Mol.

Dorin Duşa