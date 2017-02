,,Lupii” au pierdut la scor al cincilea meci din playoff : 1-6, la Debrecen; organizatorii Ligii Mol s-au răzgândit referitor la primul meci!

Miercuri seara, la Debrecen s-a disputat al cincilea meci Debrecen – Corona Braşov Wolves, din playofful Ligii Mol. De data aceasta, Debreceni s-a impus clar, cu 6-1 (4-0, 2-0, 0-1), unicul gol al ,,lupilor” fiind marcat în ultima repriză de D. Zabludovskiy. Scorul este acum 3-2 pentru Debreceni, pentru că oficialii maghiari de la Liga Mol s-au răzgândit, după ce admiseseră apelul echipei braşovene, la prima partidă, disputată tot la Debrecen! Atunci, brigada de arbitri nu s-a prezentat la meci şi, după aproape o oră de întârziere, meciul s-a disputat cu arbitri locali, aduşi de prin tribună! Cert este că oficialii Ligii Mol nu respectă regulamentul, instituit chiar de ei, din moment ce acolo se spune clar că dacă debutul unui meci întârzie o jumătate de oră, din cauza neprezentării arbitrilor, el se rejoacă…După ce apelul echipei braşovene a fost admis, iată că Liga Mol, care are, nu-i aşa, pâinea şi cuţitul, a trimis o notă la Corona Braşov, prin email (!), prin care revocă admiterea apelului!

Faţă de acest aspect, preşedintele echipei braşovene, Emilian Cernica a spus : ,,Am citit cu surprindere conţinutul emailului, iar ce m-a mirat a fost faptul că, dacă în cazul apelului nostru a existat o decizie explicită (un document), în acest caz, am primit practic o cominicare pe email. Neţinând cont că este vorba de Corona Braşov, mă întreb cum, în decurs de o săptămână, au fost luate două hotărâri total opuse. Nu i-a obligat nimeni să dea o sentinţă favorabilă Coronei iar la o săptămână, acelaşi for să-şi anuleze practic decizia dată. Noi nu am făcut altceva decât să aducem la cunoştinţă faptul că au fost încălcate regulile stabilite chiar de ei, respective, ora de începere a jocului şi arbitrii străini care ar fi trebuit să fie prezenţi la meci. Nu are rost să fac speculaţii pe această temă, mai mult decât e cazul, dar tot ce se întâmplă este cel puţin ciudat. Arbitrii care nu trebuie sau nu au dreptul să arbitreze, soluţie favorabilă dată unei echipe, iar la o săptămână să fie dat câştig de cauză celeilalte echipe, toate acestea nu fac decât să dea o palmă peste obrazul organizatorilor competiţiei”

Dorin Duşa