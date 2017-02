,,Lupii” joacă în weekend acasă, în playofful Ligii Mol

Sămbătă, 18 şi duminică, 19 februarie, de la ora 18,30, „lupii” Braşovului vor fi în faţa propriilor fani, pentru două meciuri contând pentru prima fază a play-off-ului Ligii Mol. După ce echipa braşoveană a realizat un scor bun în deplasare, 1-1 la general, cu Debrecen, cele două echipe se vor întâlni din nou, în cadrul a două partide, de data aceasta la Braşov.

„Primul meci nu a fost unul bun pentru noi. Ca sa fiu sincer, a fost un meci care a debutat cu mari frustrări din partea noastră, care ne-au făcut să ne pierdem concentrarea. Apoi, a urmat un lanţ de penalizări, care ne-a afectat psihic şi mai mult decât eram şi cam asta a fost. Nu am jucat un meci bun, Debrecen a fost o echipă mult mai concentrată decât noi şi a câştigat meciul în final. Al doilea meci a fost diferit, am intrat pe gheaţă motivati să arătam că tot ce a fost cu o seară înainte, nu ne-a reprezentat… Am reuşit să facem un meci total opus primului. Am avut un meci greu dar nu ne-am pierdut concentrarea şi am reuşit să câştigăm. În următoarele două meciuri de acasă, vom face la fel, vom încerca să ne păstrăm jocul inteligent, să nu ne pierdem moralul bun şi să rămânem concentraţi. Vom păstra aceleaşi linii, aceiaşi jucători. În afară de Yemelianenco şi de Biro Gergo, care momentan sunt accidentaţi, restul jucătorilor sunt în formă. Plus că, în aceste două meciuri, avem avantajul gheţii de acasă dar şi a publicului care, cu siguranţă, va fi prezent în număr mare să ne susţină” , a spus Martin Lacroix, antrenor principal Corona BrasovWolves

Dorin Duşa