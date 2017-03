,,Lupii” sunt în finala Campionatului Naţional!

Doar trei meciuri au fost necesare ,,lupilor”, pentru a obţine calificarea în finala Campionatului Naţional. Corona Braşov Wolves a tranşat disputa cu Dunărea Galaţi în favoarea ei, în minimum de dispute (trei), după 4-3 şi 6-1 acasă şi 2-1, în deplasare. Meciul de la Galaţi, disputat sâmbătă seara a fost dominat de echipa pregătită de Martin Lacroix, care a deschis scorul în prima repriză, prin Arpad Mihaly (min. 9,22). După a doua repriză fără goluri, în ultima parte a meciului au fost înscrise două goluri : primul marcat de Ede Mihaly (min. 46,36), care a adus egalarea pentru gălăţeni, al doilea, care a înclinat definitiv balanţa, marcat de Corona, prin Zsolt Molnar (min. 58,25). Scor final : 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) pentru Corona Braşov care câştigă şi meciul şi cel puţin o zi în plus de odihnă, faţă de favorita celeilalte semifinale, HSC Miercurea Ciuc, care tocmai a pierdut al treilea meci, disputat la Gheorghieni (3-4), astfel încât respectiva semifinală se prelungeşte.

,,Am dominat şi acest al treilea meci, echipa a jucat bine şi s-a dovedit unită şi determinată. Partida a curs liniştit în favoarea nostră, iar Galaţiul nu a reuşit să ne pună prea multe probleme, aşa cum ar fi dorit, asta pentru că echipa noastră a fost mai bună. De data aceasta, arbitrajul a fost obiectiv şi nu au fost probleme din acest punct de vedere. Am avut ceva probleme, datorită unor accidentări uşoare, printre care şi cea a lui Klempa, însă sperăm ca aceasta să se recupereze până la debutul finalei. Fundaşul Clarke nu a jucat, însă el va putea fi folosit în următoarea partidă”, ne-a spus Emilian Cernica, preşedintele secţiei de hochei Corona Braşov.

Dorin Duşa