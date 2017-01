Maghiari! Nu-i mai votati pe acesti mincinosi sovini, care traiesc doar cu lozinci iredentiste si antiromanesti

Cu ei in frunte la Covasna și Harghita se trăiește la fel ca-n India și Pakistan!

Nu-i mai alegeti pe…liderii revizionisti si sovini ai UDMR Antal Arpad, Kelemen Hunor, Tamas Sandor,Si-au dovedit de 10 ani incapacitatea politica,organizatorica si cetateneasca sa schimbe greutatile manifestate pe plan local !! Au dovedit si in ciclul administrativ ce se incheie ca sunt niste neispraviti mincinosi ,care nu au slogan electoral decat…Tinutul Secuiesc.

Dar nici un program concret ,nici o preocupare a UDMR si puterii locale nici o actiune practica de imbunatatire a calitatii vietii,crearea in zona sau atragerea concreta a unor locuri de munca noi,sa nu cumva sa se intoarca acasa romanii !!

Sărăcie și naționalism sunt două dintre ingredientele politicii practicate de UDMR în județele pe care le controlează. Covasna și Harghita , două din județele care alcătuiesc așa-zisul ținut secuiesc, pentru care se luptă toții extremiștii maghiari, radicali sau moderați, se află în topul celor mai sărace județe din România. În cele două județe controlate politic, administrativ și economic de UDMR se trăiește la fel ca-n India și Pakistan, cum arată o analiză prezentantă recent de cotidianul Jurnalul Național.

Bucureştenii sunt cei mai fericiţi angajaţi, ei câştigă, în medie, 2.500 de lei, bani care le rămân în mână după plata tuturor taxelor şi impozitelor. La polul opus, locuitorii din judeţele Caraş-Severin şi Harghita sunt cei mai prost plătiţi din ţară, ei încasând numai 1.256 de lei, transmite Jurnalul Național.În mai mult de jumătate din judeţele României se trăieşte cu salarii medii nete sub 1.500 de lei. Caraş-Severin, Harghita, Suceava , Covasna şi Vaslui conduc în topul celor mai prost plătiţi salariaţi care încasează lunar, în medie, între 1.256 şi 1.282 de lei. Salarii aproape la fel de mici au şi locuitorii din Neamţ, Brăila, Covasna, Bistriţa Năsăud, Bihor, Botoşani, Ialomiţa, Maramureş, care câştigă mai puţin de 1.350 de lei. În alte 12 judeţe veniturile nete reprezintă 55-60% din cât încasează locuitorii Capitalei.

Analiştii spun că nivelul salariilor reflectă structura economiei locale si naţionale .

„În Vaslui , în Harghita,dar si in Covasna marii angajatori sunt fie instituţii publice, spitale, companii de utilităţi, fie unităţi de producţie din industria textilă, caracterizate de venituri apropiate de salariul minim pe economie”, a declarat Cristian Seidler, Business Unit Manager, Wyser.

Cu aceste venituri, locuitorii din zonele sărace ale României se pot compara cu cei din oraşele mexicane, indiene sau pakistaneze, în niciun caz cu cei din ţările europene.