Maghiarii erau finoungrici, ungurii erau turcici iar khabarii erau khazari și turcici, asa cum erau și secuii…

Stema actuala a României este cea de la 1921 din care s-au scos doar semnele regale. Ca o comparație, stema Rusiei de azi este aceeași cu cea a Imperiului rus.

Revenind la stema, se poate observa , sub cea a Moldovei , reprezentarea heraldica a secuilor în care se observa soarele și semiluna ( simbol al faptului că secuii nu-s maghiari ci turcici).

În descrierea stemei se menționează că pasarea este o acvila neagra (corect este pasarea tur care ar fi ghidat triburile de maghiari-finoungrici și unguri- turcici spre Transilvania) ca simbol al maghiarilor , cu cetățile ca simbol al secuilor, toate formând stema Transilvaniei din care, prin eliminare, lipsesc romanii… Lucru explicabil pe de o parte pentru că heraldistul care a făcut stema era… maghiar și a utilizat simbolurile de pe vremea Mariei Tereza în care romanii nu apar.

Publicistul George Damian spunea ca nu a existat pana la Mohacs (eveniment foarte important pentru maghiari și trist motiv de „mândrie” națională) o heraldica a Transilvaniei, ea fiind creata mai târziu de Ferdinand de Habsburg care emitea pretenții la coroana Ungariei și a Principatului Transilvaniei. Heraldica Transilvaniei i se datorează lui Sigismund Bathory care în calitatea lui de suveran al Tarii Românești și al Moldovei înglobează și cele doua steme alături de cea a Transilvaniei care cuprindea vulturul bicefal al Constantinopolului, trei colți de lup (simbolul familiei), scaunele ca simbol al sașilor, soarele de aur și luna de argint ca simboluri ale secuilor.

După Selimber apare stema lui Mihai Viteazul cu Tara Românească sus, sub cea a Moldovei, apoi a Transilvaniei, cu doi lei care țin o sabie străjuite de o parte și de alta de domnitor și doamna acestuia. Stema Transilvaniei este după părerea lui Damian, cea a Daciei Antice care apare și în heraldica princepiului transilvănean Moise Szekely, secui și fost comandant sub Bathory.

După 1603 stema Daciei antice dispare din heraldica a.i în vremea Mariei Tereza avem actuala forma a stemei. (sursa: Surena)

P. S. Desi în limbajul de azi maghiar este sinonim cu ungur, în realitate vorbim de populații diferite:

– maghiarii erau finoungrici ,

– ungurii erau turcici iar

– khabarii erau khazari și turcici,

– secuii se pare ca aveau origini khazari și turcici.

Deci o confederație de triburi care au ocupat Panonia și parte din Transilvania în care maghiarii și-au impus limba în timp ce ungurii au impus denumirea poporului. Exact asa s-a întâmplat și în cazul bulgarilor (turcici) asimilați de slavi, francilor (germanici) asimilați de galo-romani, anglilor (germanici) și rus (varegi) asimilați de slavi.