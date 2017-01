Majorarea salariului minim împovărează firmele

Bani mai multi pentru angajatii cu salariu minim pe economie si poveri fiscale suplimentare pentru angajatori. Decizia proaspatului guvern de a majora salariul minim pe economie va impovara si mai mult firmele. Pentru fiecare salariat incadrat cu minim pe economie patronii vor achita contributii fiscale mai mari cu aproape 250 de lei

Vineri 6 ianuarie au aparut in Monitorul Oficial trei acte normative foarte importante pentru mediul de afaceri. Legea nr. 1 privind eliminarea unor taxe si tarife va stimula cel mai probabil, cred reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Brasov, viitorii antreprenori pentru ca dispar mai multe taxe pentru infiinta rea SRL-urilor sau a PFA-urilor si a intreprinderilor individuale sau familiale. Tot prin hotarare de guvern s-a stabilit cresterea salariului minim brut pe tara de la 1250 de lei la 1450 de lei.

Majorarea salariului minim aduce o diminuare a profitului pentru angajatori, considera specialistii de la Camera de Comert si Industrie Brasov. Cei mai afectati de cresterea cheltuielilor cu salariile vor fi patronii din comert, industria alimentara si textila, precum si din turism. In aceste sectoare cei mai multi angajati sunt platiti, cel putin pe hartie, cu salariul minim pe economie. Angajatorii vor plati, prin urmare, pentru fiecare angajat, cu 245 de lei mai mult.

De modificarile fiscale vor fi afectate si microintreprinderile. Tot de la 1 februarie este prevazut un nou sistem de impozitare iar plafonul pana la care o persoana se poate inscrie ca persoana juridica a crescut de la 100.000 de euro la 500.000 de euro. Firmelor organizate ca microintreprinderi le este aplicata o cota de impozitare de 1% sau 3% in functie de numarul de salariati, insa indiferent daca au sau nu profit.

Aproximativ 48% din firmele brasovene au inregistrat profit in anul 2015, ultimul cu bilant fiscal incheiat, celelalte firme din categoria microintreprinderilor, circa 11. 000, au inregistrat pierderi. Toate vor avea de platit insa de la 1 februarie acelasi tip de impozit.

Vifor Rotar