Marcel Butuza și Gyenes Emanuel – la Raliu in America de Sud!

Pe lista participantilor la sectiunea moto figureaza si doi romani, Emanuel Gyenes (numarul de concurs 29) si Marcel Butuza (80), ambii pe motociclete KTM. Raliul se va incheia in 14 ianuarie, cu etapa Rio Cuarto – Buenos Aires, ambele situate in Argentina.

Cea de-a 39-a editie a Raliului auto-moto Dakar a debutat pe 2 ianuarie in orasul Asuncion, capitala Paraguayului, si se va incheia pe 14 ianuarie in capitala Argentinei, Buenos Aires, dupa 12 etape si 8.818 de kilometri parcursi de catre piloti.

Pilotul francez Xavier De Soultrait (Yamaha) a castigat prima etapa a Raliului Raid Dakar 2017 la categoria moto, desfasurata intre capitala Paraguayului, Asuncion, si Resistencia (Argentina), cu o lungime totala de 454 km, intre care 38,5 km de proba speciala, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) a sosit al 33-lea.

Celalalt roman care a luat startul in cursa sud-americana, Marcel Butuza (KTM), a sosit pe locul 78, la 7 min 41 sec. Nu mai putin de 318 vehicule (144 la moto, 37 la categoria quad, 87 la auto si 50 de camioane) au luat startul in competitie.

Din Asuncion, caravana Dakar va trece in Argentina, intre Resistencia si Tucuman, apoi va traversa Anzii bolivieni, inainte de a se intoarce in Argentina pentru final.

Este pentru prima data cand Raliul Dakar cuprinde atat de multe etape la altitudini ridicate, de peste 3.500 de metri, inclusiv o zi in capitala Boliviei, La Paz, situata la cea mai mare altitudine din lume (3.600 m). Competitia va alinia la start 491 de participanti din 59 de tari, 83 de echipe la clasa auto si 146 la clasa moto.

Vifor Rotar