Marian Brescan, fost administrator judiciar la FC Braşov : ,,Steagu este un brand şi o stare de spirit, iar insolvenţa este un simulacru!”

Continuăm cu alt fragment din scrisoarea deschisă a fostului administrator judiciar de la FC Braşov, Marian Brescan. Acesta, se referă şi la faptul că echipa ,,stegarilor” este un brand al Braşovului, greu de ,,înghiţit de anumite cercuri, care, au produs ,,un simulacru” de insolvenţă, după cum crede Brescan. Cu ce interes şi care sunt soluţiile de ieşire din impas, în condiţiile unei implicări de suflet, puteţi afla lecturând şi acest fragment din scrisoarea deschisă

,,Am preluat acestă insolvenţă, pentru ca am considerat că FC BRAŞOV/ STEGU’ reprezintă o parte a istoriei locale, care trebuie păstrată. Nicio societate normală nu îşi desconsideră 80 de ani de istorie ! Colectivul TOP EXPERT SPRL s-a implicat cu toată experienţa sa în salvarea acestui club, împotriva tuturor celor care au ridicat la rang de virtute indiferenţa faţă de valorile sociale, distrugerea şi falimentul. FC BRAŞOV / STEAGU este un brand, o stare de spirit, care trăieşte prin manifestările publice, cu venituri proporţionale cu interesul şi simpatia socială. Aceasta este influenţată în mod determinant de felul cum este mediatizată activitatea clubului. Tendinţele agresive manifestate de susţinătorii foştilor acţionari sau de foşti angajaţi, care se folosesc de ambiguităţile legii insolvenţei, pentru a produce falimentul, în condiţiile în care suntem pe cale de a demonstra ca insolvenţa de la FC BRAŞOV este, de fapt, un simulacru, vor duce la valorificarea, în interesul lor şi al statului, a câtorva perechi de…chiloţi, tricouri şi ghete uzate! De ce? Pentru că nu ne apăram valorile… nici noi ca cetăţeni ai Braşovului, nici autorităţile împuternicite să apere valorile publice. Am resuscitat la viaţă o echipă care, practic, în septembrie trecut, nu mai exista! Au fost făcute eforturi, prin care am clarificat situaţia creanţelor, de peste 60 de milioane de lei, înscrise ca şi certe, de către fostul administrator judiciar, şi care se dovedesc a fi anulabile şi acoperite din alte surse eligibile, nu din averea FC BRAŞOV.

Dar, se pare că există interesul de a se induce o situaţie de incertitudine şi blocaj legat de statutul conducerii clubului. Ce rezolvăm prin aceste convulsii, generate de vânătoarea de senzational cu orice chip? Trebuie să o luăm de la capăt, să convingem că suntem decenţi şi că acest club este un bun istoric al braşovenilor, că merităm să fie privit cu bunavoinţă… adică să ne reprezinte cu forţă şi mândrie ÎN ARENA PUBLICĂ A COMPETIŢIILOR SPORTIVE. Domnilor, am obosit! Poate am greşit că dorim să salvăm această valoare istorică de interes public? Ne-am angajat să facem un bine, pe care DECIDENŢII ŞI FORMATORII DE OPINIE nu şi-l doresc? Noi ne putem retrage şi vă invităm să decideţi”.

D.D.