Marian Rasaliu, un emigrant în PSD, este noul Prefect al judeţului Braşov

Desemnarea lui Rasaliu în funcţia de prefect la Braşov confirmă negocierile purtate în tot ultima vreme de PSD Braşov, care a negat, însă, că ar fi interesat de acest post. Ca să-si pregătească instalarea, Rasaliu devenea funcţionar public la 1 februarie şi consilier special la Primăria Râşnov iar în urmă cu 3 săptămâni şi-a înaintat şi demisia din PSD

Criza reală din Organizatia judeteana a PSD Brasov se reconfirmă. Situatia pare a fi o consecința firescă a unei îndelungi perioade de conducere dictatoriala (Niță Constantin) fara scopuri politice, principii sau doctrina. Nepreocupată de factorul uman, principiile politice au fost abandonate peste doua decenii iar Statutul e inca ramas uitat prin sertare. Iata unde duce șirul nesfarsit de erori prin care au fost conduși social-democratii brașoveni! Nominalizarea ca prefect a unui portocaliu înroșit mai repede decât oule de de sfintele Paști. În cele două luni de când sunt la guvernare, după căutări prin organizatie, au nominalizat un personaj cu vechi state in PDL – Marian Rasaliu.

Un apropiat al lui Scripcaru, (insotindu-l inca din perioada APR) în mandatul 2008-2012, Marian Rasaliu a fost senator PDL, iar în mandatul 2004-2008 vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, tot din partea PDL. Rasaliu, cu o bună ”orientare” politica si poate in urma unor decizii interne, devenea membru PSD în 2012, după ce nu a mai prins un post de parlamentar sub sigla PDL.

Ocolind un posibil eșec al votului, în ultimii ani a ocupat prin numire, postul de director al Uzinei R din Feldioara. O sinecură pentru niste servicii care nu se cunosc, dar care au existat cu siguranta daca acesta nu a fost deranjat de pe scaunul care l-a ocupat aproape… patru ani.

Desemnarea lui Rasaliu în funcţia de prefect la Braşov, confirmă negocierile purtate în ultima vreme intre ALDE si PSD la Braşov, ultimul negand însă că ar fi interesat de acest post.

Scenariul accederii personajului la inalta deminitate, a fost o ”lucratură” in care si-au adus contributia mai multe personaje. Ele nu sunt greu de indentificat daca vedeți traseul sumar pana la numirea pe functie.

Pregatirea instalării, un adevarat slalom printre paragrafele legii, il plimbă pe Rasaliu inclusiv prin administratia locală. Acesta devenea funcţionar public la 1 februarie şi consilier special la Primăria Râşnov (un fief liberal in care nu mișca nimic fără ordinul lui Veștea Adrian, actual președinte al CJ Brașov) iar în urmă cu 3 săptămâni şi-a înaintat pana şi demisia din PSD!!!

Si nu putem ocoli intrebarea – pe cine va servi (va veghea la respectarea legii) noul prefect Marian Rasaliu, pe brasoveni, pe social democrati sau pe liberali (foștii colegi portocalii).

Rasaliu va trebui sa faca fata si la o schimbare radicala de atributii in contextul in care PSD vrea sa modifice legea de functionare a prefecturilor, de la aiureala Institutie a Prefectului la ce-o da Dumnezeu!

Functia de subprefect, din cate se pare, va fi ocupată de catre un desemnat ALDE (că membri sunt putini la Brasov, sigur vor gasi un politicus-turisticus-partinicus).

In ce-l priveste pe fostul prefect Ciprian Băncilă, vă reamintm că acesta a fost numit tot temporar la Prefectură, prin detaşare de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, anul trecut, cînd l-a înlocuit pe Mihai Mohaci, prefectul susţinut de PSD. Ciprian Băncilă îşi încheia oricum in 14 martie perioada de detaşare, de la APM la Prefectură.

Vifor Rotar & HOria D.R.