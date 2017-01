Marius Dunca, propus ministru la Tineret si Sport

Noul Guvern PSD-ALDE are in componența 24 de miniștri, dintre care doi dețin și funcția de vicepremier. Din cabinetul Sorin Grindeanu face parte si brasoveanul Marius Dunca, nominalizat pentru conducerea Ministerului Tineretului si Sportului. Proaspatul senator Dunca, presedintele interimar al PSD Brasov, a fost demolat de fostul presedinte al social-democratilor brasoveni, Constantin Nita

Proaspatul senator Dunca, presedintele interimar al PSD Brasov, a fost demolat de fostul presedinte al social-democratilor brasoveni, Constantin Nita, imediat dupa victoria in premiera a PSD la Brasov in alegerile parlamentare din 11 decembrie.

„Marius Dunca este un politician care a fost intotdeauna numit, pe diverse poziții și liste. Va trebui, la un moment dat, sa și demonstreze singur!” este caracterizarea taioasa pe care Constantin Nita i-o facea pe blogul personal lui Marius Dunca, deranjat de atitudinea dictatoriala in partid a fostului sau protejat.

Vifor Rotar