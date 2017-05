Masa Critică în această seară pe străzile Braşovului

Plecarea va fi din parcul Gheorghe Dima de lângă Colegiul Naţional Andrei Şaguna, iar traseul de 14 kilometri continuă pe străzile George Bariţiu, Mureşenilor, b-dul Eroilor, b-dul 15 Noiembrie, Calea Bucureşti, b-dul Saturn, b-dul Alexandru Vlahuta, b-dul Gării, str. Aurel Vlaicu, b-dul Griviţei, b-dul Mihail Kogălniceanu, Camera de Comerţ, str. Iuliu Maniu, Primărie.

A doua ediţie a Masei Critice la Braşov are loc astăzi, începând cu ora 18:00.

Evenimentul constă într-o plimbare paşnică, pe biciclete, are un scop ecologist şi este destinat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. Prin aceasta manifestatie, organizatorii doresc să atragă atenţia asupra faptului că există biciclişti în trafic, că trebuie respectaţi şi că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii pentru biciclişti, mai ales că numărul lor creşte an de an.

Braşovenii sunt invitaţi să aleagă pentru o zi bicicleta ca mijloc de transport, contribuind astfel la decongestionarea traficului, la reducerea poluării şi la fortificarea organismului iar ceilalţi participanţi la trafic sunt rugaţi să aibă răbdare şi să fie inţelegători pe toată perioada desfăşurării evenimentului.

Vifor Rotar