Maşină cu trei persoane înăuntru, strivită de un copac sub Tâmpa

Un copac a accidentat trei persoane şi a avariat grav maşina în care acestea se adăpostiseră de furtuna de joi seara. Autoturismul se afla parcat pe aleea de sub Tâmpa când s-a pornit vijelia.

Un copac a accidentat trei persoane şi a avariat grav maşina în care acestea se adăpostiseră de furtuna de joi seara. Autoturismul se afla parcat pe aleea de sub Tâmpa când s-a pornit vijelia. Ruperea de nori care s-a abătut asupra Brașovului i-a făcut pe toţi cei care se aflau în acel moment sub Tâmpa să se adăpostească sub arbori de grindina care a căzut timp de aproape un sfert de oră. La un moment dat, un arbore a cedat şi s-a prăbuşit peste autoturism.

Înăuntru se aflau o braşoveancă şi cei doi copii ai ei, care se refugiaseră aici din calea furtunii. O altă persoană aflată lângă autoturism a făcut un atac de panică, marcat de violenta scenei. La faţa locului s-au deplasat două echipaje SMURD şi o ambulanţă.

Potrivit cpt. Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Braşov, mama şi cei doi copii, unul în vârstă de 12 ani, celălalt de doar 8 luni, au suferit doar câteva zgârieturi şi contuzii uşoare.

O a patra persoană aflată lângă autoturism a suferit un atac de panică şi a fost şi ea transportată la spital de către echipajul SMURD.

Amândoi copiii şi cele două persoane adulte accidentate în incidentul de joi seara sunt acum în afara oricărui pericol.

Vifor Rotar