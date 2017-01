Măsură specială la Judetean – afișiere cu numele si programul medicilor!

Numele si programul medicilor din Spitalul Judetean sunt afisate la fiecare etaj. Masura a fost luata de conducerea unitatii spitalicesti dupa ce mai mult pacienti s-au plans ca le este imposibil sa afle ce medic este de serviciu sau cand trebuie sa fie la locul de munca un anumit doctor.

Comisia de Sanatate din Consiliul Judetean a verificat modul de informare din spitalele brasovene si a ajuns la concluzia ca sesizarea cetatenilor este justificata. Membrii comisiei au luat legatura cu directorul Spitalului Judetean iar situatia a fost remediata.

Pe fiecare etaj, de la parter pana la etajul V, pe aviziere apar numele si prenumele medicilor, programul acestora, pentru o mai buna transparenta si comunicare a apartinatorilor pacientilor, care pot sa sesizeze in cazul in care medicii nu sunt la programul stabilit pe avizier.

Va exista un avizier chiar la intrarea in spital, pe langa cele de la intrarile pe fiecare etaj. Aici, bolnavii vor putea afla informatii despre programul medicilor chiar si in cazul in care acestia isi desfasoara activitatea in alta locatie aflata in subordinea Spitalului Judetean. Comisia de Sanatate din Consiliul Judetean mai are de remediat o problema legatul de graficul de programari din unitatea spitaliceasca, in afara caruia nimeni nu poate sa isi faca o programare la medic.

Vifor Rotar