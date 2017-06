Măsurile guvernamentale obligă – BM estimează cresterea economica a Romaniei la 4,4% pentru 2017!

Banca Mondiala a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in 2017 cu 0,7% fata de prognoza din ianuarie, la 4,4%, potrivit raportului actualizat referitor la Perspectivele Economiei Mondiale, citat de News.ro.

In ianuarie, Banca Mondiala anticipa ca economia Romaniei va avansa in acest an cu 3,7%.

Pentru 2018 si 2019, estimarea referitoare la avansul eeconomiei Romaniei a fost majorata cu 0,3 puncte, la 3,7%, respectiv 3,5%.

„Contributia relaxarii fiscale la cresterea economica va scadea, dar aceasta va pune presiune pe deficitul public si cel extern”, se arata in raportul institutiei financiare.

Comisia Europeana a anticipat in raportul de primavara ca Romania va inregistra in 2017 o crestere economica de 4,3%, cu 0,1 puncte procentuale sub estimarea inclusa in raportul de tara publicat in februarie. Pentru 2018, Comisia a mentinut prognoza la un avans al PIB de 3,7%.

FMI a imbunatatit in aprilie estimarea de crestere a economiei Romaniei la 4,2%, de la ritmul prognozat anterior de 3,8%, dar avansul este totusi sub cel de 5,2% anticipat de guvern. Pentru 2018, Fondul se asteapta ca PIB-ul Romaniei sa creasca cu 3,4%.

BERD a imbunatatit la randul ei, in luna mai, estimarea referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2017 cu 0,3 puncte procentuale, la 4%. Pentru 2018, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) anticipeaza un avans de 3,5% pentru economia romaneasca.

In primul trimestru, economia romaneasca a crescut cu 5,7%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, evolutie care depaseste sensibil prognozele analistilor, potrivit primelor estimari publicate de Institutul National de Statistica (INS).