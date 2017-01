Materialul antiderapant nu mai face față gerului la Brașov

Gerul aspru face ca materialul antiderapant aruncat pe strazi sa nu mai fie eficient! Pe multe artere din oras zapada este inca framantata in timp ce in cartiere utilajele abia au inceput sa intre. In plus, una din firmele care are contract in municipiu a ramas fara sare

Gerul aspru face ca materialul antiderapant aruncat pe strazi sa nu mai fie eficient! Pe multe artere din oras zapada este inca framantata in timp ce in cartiere utilajele abia au inceput sa intre. In plus, una din firmele care are contract in municipiu a ramas fara sare. Autoritatile dau insa asigurari ca stocurile vor fi refacute. Trei drumuri, doua judetene si unul comunal au fost inchise partial duminica in judetul Brasov.

Din cauza viscolului puternic, doua drumuri judetene DJ 112 A Coldea Vulcan si DJ 112 D Carpinis- Prejmer au fost inchise duminica. Inchis a fost si drumul dintre Holbav si Vulcan. Drumarii au lucrat insa toata noaptea iar luni dimineata mai era blocat doar drumul comunal.

Meteorologii au emis luni o noua atentionare de aceasta data de cod portocaliu de ger pentru cea mai mare parte a tarii inclusiv pentru judetul Brasov. Frigul naprasnic si cantitatile insemnate de zapada da batai de cap drumarilor.

Una din firmele care asigura deszapezirea in municipiu a ramas fara sare dupa ce 400 de tone de material antiderapant au fost imprastiate pe strazi in ultimele patru zile. Si la nivel judetean s-a consumat cantitatile impresionate de material antiderapant insa autoritatile sau asigurari ca stocurile sunt refacute periodic.

Traficul ingreunat i-a determinat pe multi brasoveni sa foloseasca in aceste zile mijloacele de transport in comun sau sa mearga pe jos. Mai ales pensionarii, care nu sunt obligati sa mearga la serviciu, au renuntat la masini.

Dupa ce curata arterele principale, utilajele de deszapezire intra pe cele pe care circula mijloacele de transport in comun si pe strazile pe care sunt unitati medicale. Abia apoi se intra pe strazile secundare si in special pe cele care asigura accesul catre unitatile scolare.

Vifor Rotar