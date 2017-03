Meciul cinci al finalei Campionatului Național de hochei : Corona Brașov Wolves – SC Miercurea Ciuc (vineri, 24 martie, ora 18,30)

Al cincilea meci al finalei Campionatului Național de hochei, între Corona Brașov și SC Miercurea Ciuc, se va disputa vineri, pe Patinoarul Olimpic Brașov, începând cu ora 18,30 (biletele se pot achiziționa de la ora 13,00 de la casieria patinoarului). După 4 meciuri, scorul este egal, 2-2, seria fiind încheiată în momentul în care una dintre echipe va acumula patru victorii. Înaintea acestui meci, au oferit declarații Martin Lacroix, antrenorul echipei și Emilian Cernica, președintele secției de hochei, care s-au referit și la ultimele două meciuri disputate la Miercurea Ciuc.

„După ce am pierdut un meci la Brașov, din cele două disputate, am cam irosit avantajul gheții de acasă și atunci trebuia să facem cumva să câștigăm macar unul din meciurile jucate la Miercurea Ciuc, pentru a reechilibra balanța. Primul meci de acolo a avut un început bun pentru noi, am preluat conducerea dar, din păcate, am fost egalați imediat după și apoi am pierdut conducerea jocului, lucru care ne-a afectat și am început să jucăm fără concentrare. Echipa din Miercurea Ciuc a profitat de acest lucru și meciul a fost ca și câștigat de ei. Miercuri a fost altă situație, ne-am dorit să jucăm mult mai bine în apărare, pentru că acolo aveam nevoie de mai multă susținere, am fost mult mai agresivi și ne-am protejat poarta mult mai bine. Miercuri am dominat meciul, cel puțin în prima parte, lucru care ne-a adus și victoria mult dorită. Nu ne-am panicat și am rămas conectați la jocul pe care trebuia să îl avem, chiar dacă publicul din Ciuc a fost extrem de ostil. Trebuie să felicit întreaga echipă, s-a văzut determinarea cu care au jucat. Chiar dacă, prima linie nu a marcat, ei au ajutat apărarea și, împreună, au obținut victoria. Meciul de vineri, trebuie să subliniez că il vom aborda cu seriozitate, concentrare maximă și determinare, pentru că acum totul s-a redus la cel mai bun din trei meciuri, cu avantajul unei partide în plus acasă, pentru noi. Luăm fiecare meci în parte, fără să le tratăm cu superficialitate. Știm că meciul de vineri nu va fi ușor, vom munci mult și sperăm să câștigăm”, a spus Martin Lacroix.

„Primul meci de la Ciuc a fost dominat de crisparea jucătorilor noștri, după care, în a doua partidă, echipa și-a revenit și a jucat altceva, am câștigat clar, fiind mai buni. Acum, suntem în situația de a juca două meciuri acasă, fața de unul în deplasare și trebuie să valorificăm acest lucru. Ne bucurăm că în ultimul meci s-au remarcat liniile a doua și a treia și sper ca jucătorii să continue în același ritm și în meciul de vineri. Este clar, suntem la capătul unui sezon lung, în care si oboseala își spune cuvântul, dar noi sperăm să încheiem finala cât mai repede posibil, victorioși. Felicit și eu jucătorii, au avut un meci reușit, iar Toke, din nou, a făcut un meci bun și să sperăm că o vor ține tot așa și în următoarele confruntări. Aș vrea să remarc faptul că atmosfera a fost ostilă în meciurile de la Ciuc și nu înteleg de ce. Eu recunosc faptul că acest club este o pepinieră pentru hocheiul românesc dar acest lucru nu înseamnă că ei pot să țină la echipa lor toți jucătorii pe care îi formează. Fiecare are dreptul să plece unde le este mai bine și ar trebui să fie multumiți când își văd jucătorii că evoluează la alte echipe, nu sa îi hulească. În ceea ce privește echipa noastră, eu mi-am dat seama că jucătorii care provin din zona Ciucului, au dat totul pe gheață, au fost determinați și îi felicit pentru că au jucat exact cum trebuia”, a completat Emilian Cernica.

Dorin Dușa