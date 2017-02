Mein Fhurer: Fără PSD, Sibiul nu era Capitala Europeană, iar dvs. …tot un primar de provincie!

Mai ales in aceste zile de incandescenta mitingista,manipulata profesional,la inalte cote profesionale,tot mai mult marea majoritate (pe care nu o vede,sau pur si simplu o ignora Main Fhurer!) destui bucuresteni au inceput sa maraie:„Băi, zici că suntem proști!? Când vine vorba de Iohannis, toți sar că „a făcut Sibiul capitală europeană!”, de zici că a construit el o capitală, cu drumuri, clădiri, blocuri… Îl și vezi cu sacu’ de ciment în spate, lopata-n mână și aducând bani de acasă pentru asta”…

Capitală Culturală Europeană este un eveniment și (în sens restrâns) reprezintă titlul purtat de orașul gazdă pe perioada evenimentului cultural.S-a hotărât ca Sibiul să fie capitală europeană încă din anul 2004, când noi nu eram în UE, când Iliescu era Președinte și Năstase Prim-Ministru. Atunci a depus Iohannis cererea de includere.Este un eveniment cultural, pe durata unui singur an, care a marcat aderarea României la UE.În 2007, odată cu noi, a fost și Luxemburg-ul capitală culturală europeană. A fost un oraș din „Europa celor 15” și un oraș din noile state membre.

De ce Sibiu? Pentru caracterul său multicultural – temă principală a programului CCE pentru anul 2007.S-a strâns o avere, un buget de 52.222.000 de euro,acum un deceniu, pentru acest eveniment. Cu banii ăștia EVIDENT că s-au făcut lucruri importante pentru Sibiu (infrastructură, renovări de muzee, evenimente etc.) Cine credeți că l-a ajutat pe Iohannis să aducă evenimentul la Sibiu?

N-o sa credeti: PSD-ul !. Acuma știu că nu-i pică bine, dar premierul Adrian Năstase a fost implicat direct în demersul acesta. El a făcut lobby la premierul Luxemburgului , Jean-Claude Junke r…

Un rol deosebit de important l-a avut si ambasadorului pesedist în Luxemburg,onorabilul Tudorel Postolache. Pe lângă acestea, toate hotărârile de guvern în legătură cu fondurile alocate pentru îmbunătățirea infrastructurii Sibiului au fost susținute și chiar inițiate de PSD. Mai mult, încă din 2002, PSD a avut un acord politic de colaborare și de susținere reciprocă cu Federația Democrată a Germanilor (FDGR).

Guvernul Năstaste – 2004 – a făcut mari eforturi (financiare și de politică externă) pentru acceptarea Sibiului drept capitală culturală europeană . Dar facerea de bine…

Mai tarziu „Programul Sibiu – CCE2007” s-a aflat sub patronajul Președintelui României , realizat de „Asociația Sibiu CCE2007 ” doar în colaborare cu Primăria Sibiu,in prim plan cu Ministerul Culturii și Cultelor și Consiliului Județean Sibiu,cu implicarea Autorității Naționale de Turism, cu sprijinul Primului Ministru (Călin Popescu Tăriceanu) și al Comisiei Europene. În plus, programul devine obiectiv politic principal pentru Ministerul Afacerilor Externe. Deci o armată de instituții și oameni. Sibiu CCE 2007 a fost un eveniment deosebit de important si pentru România, din punct de vedere cultural, social, politic, deoarece a fost rezultatul unui efort comun. Iohannis a fost doar un pion, desigur important în toată ecuația, dar numai un pion. Nu a făcut totul de unul singur. Nu minimizam aportul său, dar să scoatem în evidență ce a însemnat acest titlu de „Capitală culturală europeană” și că a fost un merit national de grup, nu unul personal.

Clartificări pe lung, pentru curioși: Evenimentul „Capitală Culturală Europeană” (numit inițial Oraș Cultural European) are bazele în 1985, când ministrul grec al culturii a venit cu această idee.Evenimentul CCE reprezintă atât o sumă de evenimente, cât și un amplu proces de dezvoltare urbană.Scopul său este apropierea popoarelor europene. „Adica să-i ajute pe europeni să-și dezvolte sentimentul de apartenență la aceeași comunitate”, „să-i facă să conștientizeze diversitatea statelor membre și dialogul intercultural și internațional”. Acțiunea comunitară din domeniul cultural s-a concretizat și în elaborarea unor mari programe de finanțare și în organizarea unor evenimente culturale la nivel european.