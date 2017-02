Revenim cu informaţii importante şi actualizate despre noul generator magrav hybrid, pe care Fundaţia Keshe la prezentat/lansat cu ceva timp în urmă în mediul online. Arătam în sieialul prezentat reuşitele spectaculoase care le-a obtinut savantul iranian MERAN KESHE si care ajung la omeni prin intermediul Fundaţiei Keshe.

A venit momentul ca planurile unui nou generator magrav independent să fie publicate online de către Fundaţia Keshe, totul la liber şi extrem de simplu constructiv, astfel încât oricine cu minime cunoştinţe de electrotehnică şi cateva materiale va invata cum trebuie construit acest generator magrav independent.

Aceste explicaţii vor avea şi suport video, ele sunt de fapt explicaţiile dlui Keshe prezentate în câteva conferinţe internaţionale, şi care au fost sintetizate şi traduse de o colaboratoare din echipa Keshe România, Kate Tiss.

Videoclipurile cu informaţiile constructive şi explicative ce-o să le găseşti mai jos, sunt bucăţi din câteva conferinţe internaţionale cheie, numărul 131, 132 şi 133. Va recomandam să le urmăriti pe toate, mai ales dacă cunoşti puţină engleză. Da chiar şi acestea traduse, sunt suficiente dacă vrei să înţelegiti, în lini mari, cum funcţionează generatorul magrav şi cum se poate construi.

Redam in cele ce urmeaza, in integralitate „o procedura”, care sprijina orice doritor in realizarea pas cu pas a unui generator electric. Informatia este preluata de pe site-ul magrav.ro (http://magrav.ro/blog/). Pentru elementele care la prima vedere par a fi noi in site se gasesc detaliile necesare pentru a va completa documentarea.

„Începem prin a clarifica o treabă, generatoarele plasmatice magrav nu sunt sistemele magrav care vin conectate la retea, generatoarele sunt sisteme independente care generează energie electrică utilizabilă și energie plasmatică, în mod continuu pentru câteva sute de ani.

Deci, avem aici un sistem magrav energie modificat, ne referim la condensatorii plasmatici care sunt diferiţi şi trebuiesc minim 4 optim 8-12 condensatori. De asemenea, gansurile sunt aşezate atât pe bobine cât şi în sferele de plastic, într-un mod mai specific: setul de bobine + sfere de jos – gans de CO2, setul de bobine + sfere din mijloc – gans de CuO2 iar setul de bobine de deasupra + sfere – gans de CH3.

Revenim la generator care e alcătuit din componente pasive şi active. Avem un sistem de pornire (un sistem gen electromotor asemănător celor ale maşinilor ca şi funcţie), acesta are funcţia de-a porni tot sistemul şi de-a stimula plasma să se formeze/de-a declanşa curgerea plasmei mai exact, dar această sarcină le revine mai concret celor 2 compresoare care sunt părţi activie şi care au rolul de-a crea acea buclă de cerere energetică, (dezechilibrul energetic – mai multe detalii în filmuleţe) iar magravul va suplimenta acea cerinţă de energie în mod continuu către acea cerere şi consumatori.

Sistemul de pornire la această versiune de generator magrav hybrid, este alcătuit dintr-un motor DC care este cuplat c-o pompă submersibilă sau de acvariu, rolul acestora este de-a obţine o tensiune de 220 V, 50 Hz curent magnetic, da, ai citit bine, pentru a stimula tot ansamblul să pronească/declanşarea plasmei este nevoie de-un curent care să aibe şi-o componentă magnetică, lucru ce un generator de semnal sau un invertor nu-l oferă. Acest ansamblu se poate înlocui cu-n generator sau motor monofazic AC care să fie rotit c-o bormaşină până se ajunge la valorile de mai sus.

Este Esenţială Componenta Magnetică A Curentului De Pornire!

De asemenea, echipa de dezvoltare Keshe lucrează la miniaturizarea acestor generatoare hibride magrav, urmărindu-se înlocuirea cu sisteme electronice a tuturor acestor sisteme active; până atunci însă, avem acest sistem foarte simplu constructiv, odată ce-ai înţeles cum funcţionează!

Dl. Keshe explică un amănunt extrem de esenţial la acest gen de sistem de pornire, anume că combinaţia/curgerea curentului DC din baterie (probabil că se referă la faptul că transferul se face prin intermediul lucrului mecanic de la motorul DC la pompa submersibilă) la bobinele pompei AC, prin interacţiunea celor tipuri de tensiuni DC şi AC, se creează o curgere specific plasmatică: magnetică şi gravitaţională, care se “potriveşte/însumează/suprapune” cu curgerea plasmatică din sistemul magrav.

De asemenea, dl. Keshe mai explică de ce unul din compresoarele frigo, trebuie să aibe un condensator care să întârzie puţin/să le desincronizeze funcţionarea celor 2 motoare, astfel încât să se formeze acea “pompare-sugere” care permit câmpurilor plasmatice din sistemul magrav să fie eliberate.

O altă observaţie extrem, da extrem! de esenţială şi care o să le dea cu virgulă inginerilor care nu sunt obişnuiţi cu fizică plasmatică, sunt conexiunile celor 2 compresoare!

Mai concret, este vorba de faptul că cele 2 compresoare trebuiesc conectate în anti-fază unul cu celălalt. Adică, conexiunea + de la primul motor împreună cu conexiunea – de la motorul 2 şi la fel şi pentru celelalte conexiuni rămase. Practic, în această configuraţie, se va forma acea buclă de cerere energetică infinită, acea împingere-tragere sau pompare-sugere, care va stimula formarea şi eliberarea plasmei! Vezi imaginea de mai sus.

Dl. Keshe a insistat mult pe acest aspect important, deoarece din punct de vedere electric, acest gen de conexiuni nu au cum să funcţioneze! El ne-a atras atenţia că în această configuraţie, avem o configuraţie plasmatică şi nu o configuraţie clasică de curgere de vibraţii de electroni!

Conexiunea În Buclă A Celor 2 Compresoare Şi Condensatorul, Sunt Cheia Funcţionarii Generatorului Plasmatic Magrav Hibrid!

Generatorul magrav se mai poate conecta şi între 2 frigidere, sau lăzi frigo sau unităţi de aer condiţionat!

Practic, aşa cum am spus într-un articolul Noile Unități Magrav Generator, s-a descoperit că compresoarele frigiderelor au o caracteristică foarte importantă în condiţionarea sistemelor magrav! Se pare că 2 frigidere sau compresoare frigo, sunt cheia pentru a face aceste sisteme magrav independente!

Dl. Keshe ne mai explică că, noul model de condensatori sunt o copie a frunzelor întâlnite în natură. Practic, o frunză de copac este alcătuită din nano-straturi faţă-verso iar între aceste feţe se formează curgerea plasmatică/energiei.

De aceea dl. Keshe insistă să dăm mare importantă construirii noilor condensatori plasmatici şi să ţinem cont de felul în care lucrează natură şi s-o modelăm.

Aceste modele noi de condensatori plasmatici, pot genera până la 1,5 kW de energie în ansamblul generatorului. Douglas, în videoclipul acesta, a reuşit o performanţă de 4 kW de energie cu doar 3 condensatori plasmatici.

De aici, dl. Keshe ne explică că, odată pus în functione acest generator magrav plasmatic independent, acesta va funcţiona la infinit condiționat fiind doar de rodajul pieselor în timp!

Acest gen de generator plasmatic magrav, ne oferă o condiţie universală de conversie plasmatică în orice materie sau nevoie/cerere!

Dl. Keshe ne explică că, având în vedere că curentul va fi unul de natură plasmatică, vom putea să ne manifestăm intenţia şi să creem orice dorim cu acel curent plasmatic. Este suficient să mai dezvoltăm o priză în paralel, o priză care să fie destinată pentru aplicaţii plasmatice, şi vom putea să devenim adevăraţi demiurgi care vom putea materializa orice metale, materiale sau dacă vom vrea să coacem un cozonac în 1 minut sau să ne vindecăm în câteva minute de o boală incurabilă sau să folosim plasma pentru sistemele de zbor, posibilităţile sunt infinite!

Așa se explică de ce Douglas nu se electrocuta când atingea cu mâinile goale firele sistemului magrav în timp ce acesta este în funcțiune!

Download “Generator Magrav Hybrid v.1” Generator-Magrav-Hybrid-v.1.pdf – Downloaded 129 times – 2 MB

Succes la meștereală și dacă ai nelămuriri, nu ezita să mă contactezi, îți voi răspunde cu lămuriri!”

Vlad T