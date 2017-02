Meșotiștii au o nouă clădire

Extinderea Colegiului National dr. Ioan Mesota a fost inaugurata printr-o festivitate care marcheaza 148 de ani de la infiintarea scolii. Lucrarile au costat 7,3 milioane de lei si alte 200.000 de lei s-au cheltuit pentru dotarea salilor de clasa

Extinderea Colegiului National dr. Ioan Mesota a fost inaugurata printr-o festivitate care marcheaza 148 de ani de la infiintarea scolii. Lucrarile au costat 7,3 milioane de lei si alte 200.000 de lei s-au cheltuit pentru dotarea salilor de clasa.

Interventia a presupus extinderea spatiului de invatamant prin constructia unui corp de cladire cu regim de inalțime P + 4E , cu o suprafata utila de aproximativ 2600 mp. Spatiul s-a extins cu 12 sali de clasa si un laborator de informatica, cadre 20.22 o sala multifunctionala pentru evenimente, grupuri sanitare, cabinet psihologic si cabinet medical, secretariat, contabilitate, birouri directori, cancelarie si biblioteca.

Odata cu inaugurarea noului corp mesotistii vor invata intr-un singur schimb.

Potrivit lui Ovidiu Tripsa, directorul Colegiului National dr. „Ioan Mesota”, este o investitie pe care Colegiul o merita istorica care a promovat valori traditionale rezultate deosebite in invatamant, cu absolventi de renume.

Lucrarile la noul corp de cladire au costat 7,3 milioane de lei cu TVA inclus la care anul trecut s-au mai adaugat alte 200 de mii de lei care au fost folositi pentru dotarea salilor de clasa.

Noua cladirea este placata cu termosistem, invelitoarea fiind tip terasa, inchiderile sunt din pereti din BCA si compartimentari interioare cu pereti de gipscarton. Cladirea este dotata cu instalatii sanitare, termice, electrice si instalatie de sunet. Corpurile de iluminat sunt tip LED cu consumuri reduse de energie electrica. Totodata arhitectul care a proiectat cladirea a gandit si un grup sanitar cadre 25.22 pentru persoanele cu dizabilitati. Fost mesotist, arhitectul Dorin Stefan a pus pe primul loc confortul copiilor.

„Am tinut foarte mult sa fie luminos, sa aibe multe culoare, si sa le creez copiilor sentimentul ca vin undeva unde e placut si nu vin la o inchisoare, unde cineva ii obliga sa stea inchisi si sa invete”, a spus Dorin Stefan.

Fericiti in primul rand ca nu vor mai invata in doua schimburi au fost elevii, care si-au luat repede in primire noile clase.

Vechiul corp de cladire de Colegiul National Dr. I. Mesota a fost construit intre anii 1962-1971 iar autoritatile iau in calcul si renovarea acestuia.

Vifor Rotar