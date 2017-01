Mii de brasoveni si turisti au intampinat anul 2017 in inima orasului

Desi frigul a fost patrunzator, Piata Sfatului de fost plina de Revelion pentru ca oamenii au vrut sa treaca pragul noului an in centrul istoric, asa cum este deja traditia sub Tampa. In asteptarea noului an, brasoveni si turisti s-au incalzit pe ritmurile celor de la DJ Project. Vedeta Giulia le-a urat brasovenilor sa aiba un an nou fantastic

In asteptarea noului an, brasoveni si turisti s-au incalzit pe ritmurile celor de la DJ Project.

Vedeta Giulia le-a urat brasovenilor sa aiba un an nou fantastic, sa se revada cu bine si si-a exprimat bucuria ca la trecerea dintre ani a fost la Brasov, care este un fel de acasa pentru ea.

Cei prezenti si-au luat ramas bun de la 2016, numarand in cor secundele pana la ora 0.00, cand a fost declansat spectacolul de artificii pregatit de municipalitate (9.40).

Nelipsite de la acest moment festiv au fost paharele si sampaniile, pe care cei prezenti in piata le-au inchinat in cinstea noului an.

Oricat de frig ar fi fost, un selfie era necesar in fata bradului, inainte de plecare. Daca pe majoritatea frigul i-a trimis acasa, un tanar infierbantat de licori bahice a trait primele ore din 2017… la bustul gol.

Tot in noaptea de Revelion, trecatorii s-au bucurat si de un mic spectacol traditional, tinut de un grup de colindatori veniti din judetul Neamt.

In noaptea de Revelion nu au fost inregistrate incidente, potrivit reprezentantilor Jandarmeriei brasovene.

Vifor Rotar