Milionarul de carton, Ioan Neculaie, fugar, dat in urmarire generală, a fost prins la Giurgiu

Omul de afaceri Ioan Neculaie, care fusese dat, joi, in urmarire generala, a fost prins la vama Giurgiu si este in drum spre Brasov, unde va fi incarcerat. Omul de afaceri brasovean, fost finantator al lui FC Brasov, disparuse de la domiciliu in conditiile in care urma sa fie incarcerat.

Curtea de Apel Brasov l-a condamnat definitiv, joi, la doi ani de inchisoare cu executare intr-un dosar pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Afaceristul a tras cu o arma de vanatoare in rotile propriei masini cand a observat ca la una avea pana. Milionarul, obosit de atâta responsabilitate, isi dorea sa se relaxeze la o partida de vanatoare, intr-o padure de langa Brasov, insa in ultimul moment a vazut ca automobilul sau avea pana la o roata. Afaceristul a inceput sa tipe la angajatul sau, a scos arma si a inceput sa traga si in celelalte roti. Vecinii milionarului au auzit impuscaturile si au chemat politia, care a descins la fata locului. Ulterior, pe numele lui Neculaie s-a deschis un dosar penal, iar cauza a ajuns recent la Judecatoria Brasov.

„Paradoxul dreptății” care demolează Justitia românescă îl face scăpat pe Neculaie in prima instanță. Curtea de Apel Brasov a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov împotriva sentinţei penale nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, pe care o desfiinţează sub aspectul soluţiei de achitare a inculpatului şi al cheltuielilor judiciare. Rejudecând cauza în aceste limite, magistrații l-au condamnat pe Ioan Neculaie la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Sentinţa este definitivă! Pentru căte se pun în cârca milionarului de carton Ioan Neculaie aceasta sentinta este mult prea blândă. Sa nu uitâm ca de numelelui se leagă dispariția de pe harta economiei brașovebe și românesti a multor intreprinderi: Chimica Râșnov, Prefa Brașov, F.ca de ciment Comarnic, Autocamioane Brașov etc.

Dupa sentinta de joi, politia l-a cautat pe milionar la domiciliu, dar nu l-a gasit. Ioan Neculaie mai avea o condamnare din 2012, de un an si sase luni cu suspendare, pentru ucidere din culpa, dupa ce un om a murit intr-un accident de munca pe platforma Roman SA, pe care afaceristul o detinea (unii spun că incă tot el este propritar). Neculaie este obligat să plătească și 3.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi la judecarea cauzei în fond.

Politia din Brasov a anuntat vineri dimineata ca omul de afaceri a fost prins la punctul de trecere a frontierei Giurgiu. Horia D.R.