Ministerul Turismului a lansat la ITB Berlin aplicația „Explore RO” – ghidul turistic mobil al României

Ministerul Turismului a lansat, miercuri, la Târgul Internațional de Turism de la Berlin (Internationale Tourismus Börse – ITB) aplicația „Explore RO”, creată special atât pentru turiștii străini, cât și pentru românii care vor să descopere sau să redescopere România, aceasta fiind disponibilă în prezent în limba engleză.

„Astăzi se face un pas important în ceea ce privește viitorul promovării României în exterior, dar și în interior. Românii trebuie să descopere România, dar și să o redescopere. Aplicația pe care astăzi o promovăm și o lansăm la târgul de la Berlin este un prim pas spre o promovare coerentă pe care o lansăm ca o linie principală în ceea ce privește viitorul turistic al României. Aplicația nu a costat nimic, este un parteneriat cu Eventya, o companie cu vechime în domeniu în ceea ce privește realizarea de aplicații pentru turismul românesc. Este un câștig bilateral, în sensul în care compania a venit și și-a oferit serviciile statului român pentru realizarea acestei aplicații. Asta arată că vorbim despre o companie românească în adevăratul sens al cuvântului. Câștigul din partea statului este că nu s-a folosit absolut niciun leu pentru realizarea acesteia. Urmează ca, în urma discuțiilor pe care o să le avem cu conducerea companiei, să semnăm un contract de mentenanță. Discutăm de pasul doi care înseamnă o upgradare zilnică a acestei aplicații și se va ajunge până la momentul în care inclusiv unități de cazare, chiar și agenții de turism care sunt licențiate de către Ministerul Turismului, se vor afla în interiorul aplicației, iar aceste pagini personale ale acestor unități de cazare sau agenții de turism vor fi administrate de către aceștia și pot introduce toate datele pe care le consideră necesare pentru a-și promova activitățile sau serviciile turistice pe care le oferă”, a explicat ministrul Turismului, Mircea Dobre.

Acesta a precizat faptul că, începând de săptămâna viitoare, Ministerul Turismului va face o promovare a noii aplicații, în sensul că va transmite către toate unitățile de cazare și agențiile de turism o notificare prin care se va face cunoscut faptul că s-a lansat „Explore RO”.

„Dorim să vină alături de noi și să se înscrie în această aplicație. Vor completa un formular în baza căruia ei vor fi urcați în interiorul aplicației. Mai departe, vom vedea care sunt pașii următori. Vom promova această aplicație prin birourile externe ale României. Îi vom informa pe toți angajații din Ministerul Turismului care lucrează în exteriorul României și de acolo vom merge către o promovare destul de intensă”, a punctat Dobre.

La rândul său, Ionuț Munteanu, co-fondator și CEO al Eventya, compania — dezvoltatoare a aplicației „Explorează RO” a menționat, pentru AGERPRES, că momentan ghidul turistic online este disponibil în limba engleză și poate fi descărcat gratuit din Appstore și Google Play.

„În momentul de față, aplicația este un ghid în limba engleză care cuprinde mai toate atracțiile și destinațiile turistice din România. Este o aplicație care, la ora actuală, promovează România explicând într-o manieră concisă și structurată cele mai frumoase locuri, atracții și evenimente pe care un turist, un călător sau un om de afaceri le-ar putea face în România. Aplicația este disponibilă în Appstore și Google Play, deci atât pentru dispozitivele Android, cât și iOS și, bineînțeles, este gratuită. Proiectul a început în decembrie, anul trecut, pe când exista ANT-ul (Autoritatea Națională pentru Turism, n.r.) și a însemnat crearea conținutului, pentru că platforma și această aplicație ‘Explore Romania’ nu se bazează pe un produs gata făcut. Noi, practic, l-am personalizat, l-am adaptat la brandul și imaginea Explore Romania, iar munca în sine pe care am făcut-o în colaborare cu Ministerul Turismului a fost de introducere de conținut, structurare și organizare”, a declarat, pentru AGERPRES, Ionuț Munteanu, co-fondator și CEO al Eventya, dezvoltatorul aplicației.

Acesta a adăugat că, pentru perioada următoare, se are în vedere traducerea ghidului online și în alte limbi de circulație internațională, iar pentru acest aspect se va ține cont de fluxul de turiști care vin, cu preponderență, dintr-o anumită țară.

„Aplicația este un acord de colaborare, un parteneriat între compania noastră și Ministerul Turismului, cu titlu gratuit. Noi, în mod normal, o vindem sub formă de licență de utilizare. Probabil că tot noi ne vom ocupa și de mentenanța aplicației, dar deocamdată nu există un contract în acest sens. În continuare, facem acest lucru pro bono, pentru că trebuie să asigurăm acest serviciu la o calitate înaltă. Momentan, ghidul este în limba engleză și din câte știu ministerul a demarat câteva proceduri pentru traducerea aplicației și în alte limbi de circulație internațională și cred că este vorba despre franceză, germană, italiană, spaniolă etc. Cumva se va ține cont și de fluxul și volumul de turiști care vin dintr-o anumită țară. Aplicația are diferite perspective, adică prezintă destinațiile turistice din punct de vedere al intereselor unui turist sau călător: turismul balneoclimateric, turismul ecumenic sau turismul de tip city break, festivalurile mari din România — de la George Enescu până la Untold sau Festivalul de la Sibiu. Aplicația acoperă o paletă largă de interese pentru persoane cu vârste cuprinse între 16 și 60 de ani”, a spus Munteanu.

Conform ministerului de resort, prin intermediul noii aplicații, utilizatorii pot descoperi România și resursele ei, precum: natură, tradiții, cultură, istorie, educație, arte. Aplicația reprezintă un ghid turistic al României, în variantă electronică, al cărei conținut este semnat de Ministerul Turismului, fiind disponibilă gratuit pentru platformele iOS și Android.

„Explore RO” este furnizată în mod gratuit de către compania sibiană Eventya, cu care a fost încheiat, în luna decembrie 2016, un acord de parteneriat.

În ceea ce privește infrastructura tehnică a ghidului turistic mobil al României, acesta a fost construit pe o platformă care rulează pe un sistem cloud, ce permite interconectarea cu alte site-uri web și aplicații turistice, prin utilizarea de APIs specifici, fiind posibilă transmiterea și generarea automată de conținut.

Dezvoltatorii aplicației „Explore RO” au la activ, în portofoliul, produse precum ‘Bucharest City App’ — care a contorizat până în prezent 70.000 de utilizatori, ‘Sibiu City App’ (30.000 de utilizatori), dar și aplicații similare implementate în Scoția și Olanda.

La evenimentul de lansare a noii aplicații a fost prezent și ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu.

Ministerul Turismului promovează România la cel mai mare târg de turism din lume, Internationale Tourismus Börse (ITB), organizat de miercuri până duminică în Berlin, Germania.

La ediția din acest an a ITB Berlin, la standul României își prezintă ofertele 40 de expozanți, tour-operatori, administrații publice și asociații de promovare, din toată țara.

Standul României are o suprafață de 239 de metri pătrați în complexul expozițional care totalizează circa 160.000 de metri pătrați. România are o participare constantă la acest târg, dedicat atât specialiștilor din domeniul turismului, cât și vizitatorilor, încă din 1970. AGERPRES