Minoritarul Iohannis declanșează o criză politică prin respingerea propunerii ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru!

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că nu acceptă propunerea PSD – ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru și a cerut acestei coaliții să facă o nouă nominalizare.

„Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD și ALDE, care au țin să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra și am decis să nu accept această propunere”, a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni, se arată intr-o informatie AGERPRES.

Trebuie semnalat faptul că șeful de la Cotroceni, fără nici o explicatie sau motivare a respingerii propunerii, a solicitat coaliției PSD — ALDE să facă o altă propunere de prim-ministru.

Practic azi, prin respimgerea fără temei a propunerii de pre3mier făcutp de coaliția PSD&ALDE, Wernwr Klaus Iohanes a băgat țara intr-o criză politică absolut inutilă, ignorand total voința exprimată de electorat la 11 decembrie.

PNL-ul in acord cu minoritarul de la Cotroceni vede interpuși intre Electorat-PSD-Dragnea si Guvern

Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru, punctând că viitorul Guvern trebuie ferit de orice fel de vulnerabilități.

„Salutăm decizia, în interes național, a președintelui României. Este dreptul constituțional al domniei sale să respingă propunerea și cu certitudine sunt foarte multe argumente. Noi considerăm că viitorul Guvern al României trebuie ferit de orice fel de vulnerabilități, mai ales într-un context internațional extrem de complicat”, a scris, marți, Turcan pe Facebook.

Ea subliniază că România nu trebuie să dea semnale confuze sau contradictorii.

„De asemenea, Guvernul României nu trebuie transformat într-un guvern personal, de interpuși, aflat la dispoziția domnului Liviu Dragnea. PSD ne-a anunțat că are zeci de mii de specialiști. Dacă acest lucru este adevărat, se vor găsi și alte nume de prim-ministru, de preferat persoane cu o activitate cunoscută, fără vulnerabilități și fără condamnări”, adaugă Raluca Turcan.

Băsescu fără o evaluare a gradelor orgoliilor

”Respingerea de către președintele României a propunerii pentru funcția de prim-ministru nu trebuie să declanșeze o bătălie a orgoliilor. Dragnea și președintele Iohannis au obligația să găsească imediat o soluție. Fac precizarea că, în noua nominalizare, ca de altfel și în noul guvern, nu au ce căuta oameni controlați de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui război politic inutil între Dragnea și Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea președintelui”, a scris Băsescu marți pe Facebook.

Din dorința unei replici reușite, practic recunoaște că doar inprovizează: ‘‘Maestre Cristoiu, vă asigur că sunteți în greșeală atunci când presupuneți că m-au influențat Serviciile. Nu am avut nicio discuție cu niciun reprezentant al Serviciilor în ultimele luni”.

