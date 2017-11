Minți mă jigodie! Un deceniu i-ai pupat in cur pe maghiari și acum îi împungi cu degetul?

Bălosul Senator Tr. Băsescu, in campanie permanentă și asiduă în tentativa de a-si spala haznaua de pacate in care s-a bălăcit un deceniu – a declarat că parlamentarii UDMR, care propun ca ziua de 15 martie să fie consacrată ca sărbătoare national ă maghiara in România, urmăresc să-i umilească pe români și să-si facă din această dată o zi națională.

V -aș sublinia însă un lucru, dragi colegi de la UDMR. Mai acum câteva luni spuneați că pentru voi Ziua Națională a României nu este o sărbătoare, ci o zi de doliu! De ce vreți sa ne faceți nouă zi de sărbătoare una din sărbătoare ale voastre? Este doar o întrebare, la care nici măcar nu aștept răspuns” , a spus actualul senatorul PMP Traian Băsescu în timpul dezbaterilor din plenul Senatului pe marginea acestei propuneri legislative.

În replică, senatorul Cseke Attila, liderul grupului UDMR , a spus:

„Ne-ați întrebat de ce vrem să îi umilim pe români?. Aș putea și eu să vă întreb, domnule fost președinte, de ce i-ați umilit timp de 10 ani consecutiv când ne-ați trimis mesaje de …discreta curtuazie si felicitare de 15 martie ? . Eu cred că nu i-ați umilit pe români atunci când ne-ați trimis pe ascuns mesaje de felicitare în cei 10 ani cât ați fost președinte și cred că abordarea relației româno-maghiare și climatul în care se desfășoară relația româno-maghiară depinde foarte mult de conducătorii celor două comunități și mesajele pe care le dau acești conducători.

Președintele Traian Băsescu timp de 10 ani a fost in Secuime si a dat mesaje coerente, corecte față de comunitatea maghiară de 15 martie. Din păcate senatorul Traian Băsescu (…) a stricat tot ce a făcut pe acest domeniu președintele Traian Băsescu”.

Băsescu a sarit ca ars… că nu a avut niciodată vreo „înțelegere” cu UDMR !

Minti ma jigodie! L-ai rugat pana si pe „vecinul” Orban, in preajma algerilor, sa le dea un Mesaj in consecintza maghiarilor din Ardeal si cu votul lor si cu sutele de mii de pasapoarte date in R.Moldova aproape decisiv, ai iesit presedinte a doua oara…

Ai fost o mare PACOSTE pentru aceasta tara, ma bețivane, pentru caă ai fost la fel de stricat si imoral ca si Carol al II-lea !



d.d.rujan