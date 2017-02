Minune! Radio Romania Actualitati îl bagă-n seama pe Liviu Dragnea!

Textul complet:

Din cinci săptămâni de guvernare ale Cabinetului Grindeanu, două au cunoscut proteste de stradă al căror apogeu a depăşit tot ceea ce văzuse România până acum. Adoptarea celebrei Ordonanţe de urgenţă 13 înseamnă costuri politice pentru PSD, partidul care a câştigat o victorie politică atât de categorică la alegerile din 11 decembrie 2016? Dacă urgenţa corectării Codurilor Penal şi de Procedură Penală este cea identificată de Guvern, când va începe în legislativ, dezbaterea amplă asupra modificării celor două Coduri? Mai mult, bugetul pentru 2017 a trecut rapid de parlament; acum, aşteaptă decizia preşedintelui Iohannis, în privinţa promulgării. De ce este urgentă nevoia promulgării bugetului de stat? Invitatul special al ediţiei de astăzi este preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedinte al PSD, domnul Liviu Dragnea. Vă mulţumesc foarte mult pentru această ocazie pe care o oferiţi ascultătorilor noştri.

Liviu Dragnea: Vă mulţumesc şi eu. Bună ziua.

Realizator: Le spun ascultătorilor că emisiunea este realizată la Camera Deputaţilor. Domnule preşedinte Liviu Dragnea, aşadar Parlamentul a adoptat foarte repede bugetul de stat pe 2017. Preşedintele Iohannis consideră însă că acest buget este problematic şi riscant, pentru că vede cheltuieli mari angajate şi consideră că veniturile sunt evaluate optimist.

Liviu Dragnea: Acum pot să fiu puţin răutăcios.

Realizator: De ce?

Liviu Dragnea: Faţă de domnul preşedinte Iohannis. E bine să pari aşa îngrijorat şi preocupat. Poate dă bine. Nu ştiu ce calcule politice are, sau de imagine, dar dacă discutăm în mod serios, bugetul poate părea optimist faţă de guvernarea Cioloş, dar nu faţă de guvernările PSD. Dacă am fi plecat de la ideea că Guvernul susţinut de noi are în vedere tot absorbţie zero pentru fondurile europene, sigur că n-ar fi putut să fundamenteze un asemenea buget.

Domnul Iohannis merge pe aceeaşi abordare pe care au mers guvernele de dreapta ale PDL-ului, pe care a mers şi guvernarea tehnocrată, şi anume pe modelul austerităţii. S-a dovedit în timp, în ultimii ani, că modelul de buget, bazat pe austeritate, nu a produs neapărat dezvoltare, ba dimpotrivă. S-a dovedit, de asemenea, pe de altă parte, în guvernările conduse de Victor Ponta, că măsuri de relaxare fiscală şi investiţii în dezvoltare au determinat creştere economică, la un moment dat, cea mai mare din Europa.

Este foarte simplu – ori este o abordare greşită din partea preşedintelui, prezentându-i consilierii dumnealui un calcul greşit, ori cine ştie, poate chiar ştie că nu e aşa, numai că vrea să prezinte în alt fel. Nu se poate vorbi în aceşti termeni. Sunt cheltuieli prea mari. Noi vorbim de o sumă de bani care este prevăzută pentru investiţii. Orice sumă investită produce, la rândul ei, venituri în plus, inclusiv o creştere de venituri pentru populaţie determină venituri în plus la bugetul de stat, pentru că fiecare om care primeşte nişte bani în plus cheltuie mai mult pentru… chiar pentru investiţiile proprii, chiar pentru consum. Există calcule făcute, de ani de zile, de către specialişti, nu numai români, în care se spune că din 10 lei pe care cineva îi primeşte în plus, doi lei îi ţine pentru economisire, iar opt lei îi introduce în consum. Din aceşti opt lei introduşi în consum, 2,4- 2,5 lei se duc în venitul la bugetul general consolidat. Pentru firme este la fel. Orice facilităţi fiscale se acordă firmelor – şi noi avem prevederi speciale pentru facilităţi fiscale special pentru firmele mici şi mijlocii care sunt, peste 99% din ele, româneşti – toate aceste facilităţi fiscale dau posibilitatea pentru aceste firme să îşi mărească bugetul pentru investiţii, deci iar creşte Produsul Intern Brut, cresc veniturile; de asemenea, să se mărească salariile românilor.

Obiectivul nostru – asumat în campania electorală şi urmărit prin programul de guvernare – este creşterea clasei mijlocie din România şi mai mulţi bani în buzunarele românilor.

Realizator: Aşadar cheia celor vreo 30 de miliarde de lei pe care-i estimaţi să vină în plus la bugetul de stat, în 2017 faţă de 2016, cheile ar fi fondurile europene şi creşterea economică venită pe baza facilităţilor fiscale acordate firmelor?

Liviu Dragnea: Creşterea economică este fundamentată în bugetul nostru. Pentru prima dată 50% pe consum, 50% pe investiţii. În anul trecut a fost un echilibru destul de strâmb, 80% din creşterea economică a fost bazată pe consum, doar 20% pe investiţii şi pe dezvoltare. Deci acestea sunt cele două motoare economice, motoare de dezvoltare care contribuie la creşterea economică. Da, s-a vorbit că, Comisia Europeană a prognozat o creştere economică de 4,4%, nu 5,2% cât am pus noi. În schimb nu s-a spus tot. Comisia Europeană a estimat în toamnă 3,9% creştere economică şi după ce noi am câştigat alegerile, văzând şi programul nostru de guvernare, probabil au estimat o creştere a creşterii economice din România.

Realizator: Dar tot mai puţin decât estimează Guvernul Grindeanu, la 5,2.

Liviu Dragnea: Tot timpul a fost aşa. Comisia de prognoză din România a avut o estimare de 5,2%. Tot timpul a fost aşa, Comisia Europeană are, şi e foarte bine că are aşa, are o abordare prudenţială. Şi în 2013 şi în 2014, şi în 2015 Comisia Europeană a estimat o creştere economică mai mică decât cea estimată de Guvernele Ponta. S-a dovedit că realitatea ne-a dat nouă dreptate şi creşterea economică a fost mai mare. Eu cred în acest proiect de buget şi în sustenabilitatea lui.

Realizator: Aşadar dumneavoastră excludeţi pentru anul 2017 sau pentru anul 2017 şi 2018 vreo creştere de taxe, impozite, reintroducerea unora vechi sau introducerea unor taxe şi impozite noi?

Liviu Dragnea: Categoric da. Nu avem în vedere aşa ceva, dacă suntem noi la guvernare. În programul nostru şi în campania electorală şi după alegeri, am spus-o de mai multe ori, nu avem în vedere să introducem taxe în plus. Dimpotrivă, după eliminarea celor 102 taxe, care bănuiesc că le ştiţi foarte bine…

Realizator: Mai ales pe două dintre ele.

Liviu Dragnea: Da, şi acuma dacă suntem la Radio, eu cred că dumneavoastră acuma nu mai aveţi nici un fel de problemă de predictibilitate şi de a vă realiza un program de dezvoltare şi de continuitate la Radio. Nu mai depindeţi de nicio taxă. Aşa cum am spus, în acele zile, când fundamentam legea pe care eu am iniţiat-o, că Radioul va avea bani mai mulţi decât a avut până acuma, aşa s-a întâmplat, aşa este prevăzut în buget şi nu cred că simţiţi vreo presiune politică sau dependenţă politică. Pentru mine e prima dată când vin la dumneavoastră la Radio, am înţeles că au fost şi e foarte bine că au fost din toate părţile politice ale scenei politice din România.

Să revenim la taxe. Avem în vedere eliminarea şi a altor taxe. Sunt foarte multe taxe în România care se încasează şi cu banii ăia nu se face nimic. Sunt taxe care s-au încasat şi au fost ţinute în bănci, sunt taxe pentru care nu se mai ştie de ce s-au inventat şi pentru ce se încasează, sunt taxe care în continuare amplifică birocraţia şi produc disconfort cetăţenilor români. Deci, nu avem de gând să introducem nicio taxă nouă sau să mărim vreo taxă.

Realizator: Acum, în ceea ce priveşte prestaţia Guvernului Sorin Grindeanu, guvernul susţinut în principal de PSD, care este cel mai important actor de la guvernare, reamintesc, aţi obţinut o victorie categorică la 11 decembrie, dar aţi spus că guvernul va trebui să vină cu anumită periodicitate la partid pentru a da raportul asupra a ceea ce a făcut. Când a fost ultima dată…

Liviu Dragnea: Eu nu am folosit aceste cuvinte.

Realizator: Chiar dacă nu, nu am spus că vă citez, dar înţelesul era exact acesta: când a fost ultima dată când domnul Grindeanu a venit să facă o prezentare?

Liviu Dragnea: Vorbim aproape în fiecare zi, dar aceste lucruri se întâmplă periodic. Noi am stabilit să fie întâlniri lunare, adică a fost o lună foarte densă, ne-am tot întâlnit în această perioadă, şi pentru buget, în Parlament, de mai multe ori, şi pentru moţiunea de cenzură, şi la partid ne-am văzut de două ori până acum, este firesc să se întâmple aşa, pentru că oamenii au votat, la 11 decembrie un program de guvernare asumat şi susţinut atât de noi, de PSD cât şi de ALDE, dar vorbim în dreptul PSD. Acel program cuprinde speranţele şi dorinţele românilor. Din acest motiv obligaţia noastră, a partidului, obligaţia mea ca preşedinte al acestui partid, este să urmăresc ca acest guvern să îndeplinească ceea ce s-a spus în campania electorală, pentru că fiecare punct din program…

Realizator: Deci funcţionează comisia de la partid care monitorizează….

Liviu Dragnea: Bineînţeles. Să nu înţelegeţi că este un grup de comisari care urmăresc guvernul, nu! Sunt colegi de-ai noştri care împreună cu un staff tehnic urmăresc, este ceva care nu este complicat, este un program de guvernare foarte bine structurat, este un buget construit pe programe, sunt acţiuni stabilite să se întâmple în fiecare lună, în fiecare trimestru şi este foarte simplu. Este ca un fel de grilă.

Realizator: Este ca un fel de grilă. Comisia de monitorizare, sau cum vreţi să-i spuneţi, numiţi-o dumneavoastră dacă eu vă citez să spunem inexact, urmăreşte ceea ce a făcut guvernul.

Liviu Dragnea: Categoric!

Realizator: S-a întâmplat acest lucru la sfârşitul lunii ianuarie?

Liviu Dragnea: S-a întâmplat în toată această perioadă.

Realizator: Şi care este diagnosticul după prima lună de guvernare?

Liviu Dragnea: Este foarte bun. În trimestrul unu, sau pentru trimestrul unu mai au de bifat, de realizat doar 12 puncte din program aferente acestui trimestru. Deci mai au încă o lună şi jumătate să le rezolve şi există posibilitatea reală, am vorbit şi cu primul-ministru, ca o parte din măsurile prevăzute pentru trimestrul doi, sau pentru trimestrul trei să fie aduse în trimestrul unu.

Realizator: Aşadar, nota pe care o dă partidul până în acest moment Guvernului Grindeanu este bună.

Liviu Dragnea: Este foarte bună.

Realizator: Nu aveţi niciun fel de….

Liviu Dragnea: Nu au ratat absolut niciun fel de angajament din programul de guvernare.

Realizator: Dar au făcut mai mult decât ştiam noi în ceea ce priveşte programul de guvernare, şi anume adoptarea celebrei Ordonanţe de urgenţă 13. Ştia, s-a ştiut la partid de această intenţie? A fost făcută cu asentimentul celor anagajaţi în construirea programului de guvernare?

Liviu Dragnea: Nu, eu am spus în campania electorală, numai că în acele zile foarte agitate nu mai asculta nimeni argumente raţionale şi vreau să vă spun câteva lucruri. În campania electorală am spus de mai multe ori şi eu şi colegii mei un lucru obligatoriu. Deciziile CCR trebuie să fie puse în practică prin modificarea legislaţiei. Guvernul actual a adoptat acea ordonanţă pentru a acoperi nişte goluri în legislaţie şi ne referim la cele două coduri. Din păcate, când Guvernul Cioloş a adoptat anul trecut o ordonanţă prin care s-au modificat zeci de articole din Codul Penal, apropo, tot în 24 de ore, că asta înseamnă ordonanţă de urgenţă, nu au inclus acolo toate deciziiule CCR care erau valabile la acel moment, ceea ce este foarte grav. Nimeni nu-ţi permite, dacă fundamentezi o ordonanţă de urgenţă pentru acest subiect şi anume să pui în acord deciziile Curţii cu legislaţia, să alegi care decizii ale Curţii sunt incluse în modificări legislative şi care nu. Guvernul actual, fostul ministu al justiţiei Florin Iordache a luat o decizie corectă, şi anume de a acoperii rapid un gol. Şi dacă ne referim la abuzul în serviciu, un gol lăsat de decizia Curţii. Multă lume nu ştie şi este firesc să nu ştie, când o decizie a Curţii a fost adoptată, Curţii Constituţionale, care spune că un articol are probleme din punct de vedere al constituţionalităţii, Parlamentul sau guvernul trebuie în 45 de zile să modifice articolul.

Realizator: Lucrurile acestea au fost spuse deja atât de mult în ultimele zile, încât cred că…

Liviu Dragnea: Dar vreau să le spun şi eu, doamnă.

Realizator: Haideţi să afle ascultătorii ceva nou faţă de ceea ce…

Liviu Dragnea: Vreau să fiu sigur că acuma ascultă, pentru că în zilele respective nu ascultau.

Realizator: De acord cu dumneavoastră…

Liviu Dragnea: Până acum terminam, dar este în regulă, schimbăm subiectul.

Realizator: Bine, nu, nu voiam să schimb subiectul, întrebarea a fost…..

Liviu Dragnea: Nu. Chiar dumneavoastră simţiţi o presiune politică să spuneţi chiar ce am voie să spun ca să nu fie niciun dubiu.

Realizator: Întrebarea a fost alta, dacă decizia guvernului a fost luată cu asentimentul sau consultarea anterioară a partidului? Şi întrebarea este formulată din următorul motiv: o ordonanţă de urgenţă este dată, după aceea este dată o a doua ordonanţă de urgenţă care o abrogă. Este imposibil ca aceste costuri politice să nu vină să se repercuteze asupra partidului. Şi întrebarea este a fost sau nu cu consultarea şi asentimentul partidului.

Liviu Dragnea: Eu am făcut greşala să cred că pot să spun mai mult.

Realizator: Spuneţi mai mult!

Liviu Dragnea: Dar dacă nu pot nu-i nicio problemă, doamnă.

Realizator: Spuneţi mai mult.

Liviu Dragnea: Până acum terminam. Ceea ce a făcut guvernul a făcut bine şi s-a spus atunci, am spus şi eu de multe ori, a spus şi ministrul justiţiei de foarte mult, au spus şi alţi colegii de multe ori, atenţie, că dacă această ordonanţă nu intră în vigoare pe abuz în serviciu s-ar putea ca unele instanţe din România, pe bună dreptate, să considere că acel articol nu mai produce efecte juridice şi vor adopta sentinţe de achitare şi a început să se întâmple, doamnă.

Realizator: Când?

Liviu Dragnea: Decizia Curţii de la Alba Iuliam, decizia Curţii de la Cluj şi mai sunt în continuare instanţe unde se vor lua aceste decizii. Dacă ordonanţa 13 era în vigoare, dacă era lăsată să rămână în vigoare nu ajungeam la aceste decizii. Mai rău este că acum nici măcar prejudiciile se recuperează, numai că în acele zile nimeni nu mai asculta argumente raţionale. În ceea ce priveşte costurile pentru partid au fost, dar vreau să vă spun ceva, încet, încet, adevărul va ieşi la iveală şi încet, încet, lumea va înţelege că acea ordonanţă n-a avut în spate un demers ocult, n-a avut în spate interesul unui grup sau unui om, ci a avut în spate această dorinţă de a acoperi un vid legislativ şi realitatea dovedeşte că ei au avut dreptate.

Realizator: Două chestiuni, aţi spus că dacă ordonanţa de urgenţă, ca să clarificăm, 13, ar fi fost astăzi, 15 februarie, în vigoare Curtea de Apel Alba Iulia nu ar fi luat acea decizie de înlăturare a consecinţelor penale pentru domnul Dan Daniel?

Liviu Dragnea: Mulţi jurişti aşa au spus.

Realizator: Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale spune altceva şi anume că domnul Dan Daniel fusese condamnat pentru că făcuse abuz în serviciu, cu încălcarea unei hotărâri de guvern, ceea ce este un act normativ cu forţă juridică inferioară legii, ori Curtea Constituţională a cerut ca abuzul în serviciu să fie legat direct şi explicit de încălcarea unui act cu forţă normativă…

Liviu Dragnea: Ştiţi exact ce cuprinde decizia Curţii Constituţionale?

Realizator: Da. Mă tem că da.

Liviu Dragnea: Ştiţi şi o altă decizie a Curţii Constituţionale care spune că este obligatoriu, sunt obligatorii şi prevederile din dispozitiv şi prevederi din expunere? Şi acolo sunt trei prevederi, doamnă. Şi anume, să stabilească o limită a pagubei, să se stabilească dimensiunea vătămării si să se stabilească care este legea încălcată. Aceste trei elemente erau cuprinse în…

Realizator: Exact, dar domnul Dan Daniel încălcase o hotărâre de guvern. Aşadar, un act cu forţă juridică inferioară legii, cu sau fără ordonanţa de urgenţă 13, domnul Dan Daniel, conform CCR, oricum ar fi fost exonerat de răspundere penală, pentru că asta spune dispozitivul acelei decizii 415…

Liviu Dragnea: Hai să vedem şi motivarea. Vă rog. Am lungit-o cam mult.

Realizator: Am lungit-o cam mult! Credeţi?

Liviu Dragnea: Vă rog. Nu ştiu ce plan aveţi!

Realizator: Nu am niciun plan. În ceea ce priveşte recuperarea prejudiciului, în ce fel se concentra ordonanţa 13 pe recuperarea prejudiciului?

Liviu Dragnea: Într-un fel foarte simplu. S-a tot vorbit de acel prag. S-a explicat, au explicat la vremea respectivă şi ministrul şi alţi colegi de-ai dumnealui că decizia Curţii prevedea şi o limită a pagubei. De ce au ajuns la 200 de mii de lei sunt calculele dumnealor. Sunt mai multe prevederi în Codul Penal care se referă la nişte limite, unele de 50 de mii de euro, alte de două milioane de euro pentru fapte foarte grave. Dar, sigur că s-a spus atunci că se poate fura până la 200 de mii de lei, 200 de mii de lei, nu s-au ascultat argumentele lor. S-a spus că de la acel prag în sus se poate vorbi de infracţiune, până la 200 de mii de lei au considerat ca şi legiutor că se poate discuta de civil, adică să se recupereze prejudiciul respectiv.

Realizator: Dar asta nu scria în ordonanţa 13.

Liviu Dragnea: Ce nu scrie, doamnă!

Realizator: Faptul că până la…

Liviu Dragnea: Există alte prevederi în Codul Penal. Poate sunt…

Realizator: Deci ele sunt oricum în vigoare.

Liviu Dragnea: Cum?

Realizator: Ele sunt oricum în vigoare, acele prevederi din Codul Penal cu recuperarea prejidiciului. Dar haideţi să vă întreb despre soarta ordonanţei 13 în parlament. Ea este la Comisia juridică a Senatului sub indicativul L13/2017. Ce soartă credeţi că va avea?

Liviu Dragnea: Eu ştiu că este ordonanţa 14, care a abrogat ordonanţa 13. Preşedintele României, care este preşedintele nostru al tuturor, a solicitat oficial guvernului ca ordonanţa 13 să fie abrogată şi guvernul a abrogat-o prin ordonanţa 14, ordonanţa 14 care a fost legea de aprobare a ordonanţei 14, a fost aprobată în Senat rapid, a venit în Cameră. O s-o aprobăm şi noi, luni sau marţi cel mai. Deci legea care aprobă ordonanţa care abrogă ordonanţa 13.

Realizator: Dar în continuare, în proces legislativ se află această ordonanţa 13.

Liviu Dragnea: Care este abrogată.

Realizator: Dar ea este în proces legislativ şi Senatul sau Camera Deputaţilor, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să se pronunţe asupra ei.

Liviu Dragnea: Categoric.

Realizator: Nu spune nimeni un termen, parlamentul este suveran, dar ce se va întâmpla cu ea?

Liviu Dragnea: Eu aştept nişte opinii de la specialişti, pentru că toată lumea a cerut să abrogăm Ordonanţa 13. Guvernul a abrogat Ordonanţa 13. Parlamentul trebuie să aprobe legea care aprobă Ordonanţa 14. Vom face asta. Pentru Ordonanţa 13 trebuie să spună specialiştii ce trebuie să mai facem cu ea, pentru că unii spun: oameni buni, Ordonanţa 13 este abrogată, deci, nu mai este în vigoare.

Realizator: Da.

Liviu Dragnea: Doamnă nu sunt specialist, trebuia să mă pregătesc dacă îmi spuneaţi…

Realizator: Nu, dar sunteţi preşedintele Camerei Deputaţilor, sunteţi liderul PSD.

Liviu Dragnea: Categoric.

Realizator: Un partid care are o majoritate impresionantă, are, mă rog, o proporţie impresionantă în Parlament…

Liviu Dragnea: Poate deranjează asta.

Realizator: Pe cine?

Liviu Dragnea: Nu ştiu, întreb.

Realizator: De ce? E votul românilor.

Liviu Dragnea: Vă rog, doamnă. Ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, am cerut, aşa cum este instituţional corect, Comisiei juridice să prfezinte un punct de vedere rapid, un punct de vedere al specialiştilor.

Realizator: Aţi vorbit despre Legea răspunderii magistraţilor. Mai este o prioritate pentru PSD?

Liviu Dragnea: Este pentru toată lumea. Şi eu ce am spus în campanie susţin în continuare, este nevoie de o discuţie şi dezbatere amplă despre toată legislaţia din domeniul judiciar şi din domeniul justiţiei. Să nu uităm totuşi că, din păcate, în România, Curtea Constituţională a zdrenţuit Codurile penale. Sunt peste o sută de articole din Codurile penale care au fost declarate neconstituţionale. Înseamnă că noi avem o problemă pe fond cu aceste legi. Nu cred că mai există undeva în lume sau la noi în legislaţie vreo lege unde să se regăsească peste o sută de articole declarate neconstituţionale. În ceea ce priveşte Legea răspunderii magistraţilor, pe mine mă interesează în primul rând să identificăm un pachet de prevederi legale prin care judecătorii să se simtă mult mai protejaţi, mult mai protejaţi în raport cu posibile influenţe sau posibile presiuni din partea unor instituţii sau a unor persoane, indiferent ce funcţii ocupă în statul român, pentru că eu ca cetăţean român aş vrea să fiu sigur că, atunci când merg în faţa unei instanţe, instanţa judecă doar din punct de vedere a legii şi doar aşa cum îi dictează propria conştiinţă.

Realizator: Sugeraţi că v-aţi putea gândi la proiectul de lege, spre exemplu, depus de domnul preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu în care ar propune schimbarea procedurii de numire a magistraţilor aflaţi în funcţii înalte?

Liviu Dragnea: Inclusiv domnul Tăriceanu a cerut să se amâne această dezbatere, pentru că am avut o discuţie şi eu cred că în cadrul acestei dezbateri trebuie implicate structuri profesionale foarte respectate. Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Magistraţilor, experţi de la Consiliul Europei, experţi de la Comisia de la Veneţia, poate şi experţi de la Comisia Europeană pentru ca în cadrul acestor dezbateri să se poată discuta, fără patimă, pe îndelete, dar cu foarte multă expertiză despre ceea ce trebuie făcut în acest domeniu. Nu cred în varianta în care se ia lege cu lege şi se discută, nu cred în aşa ceva. Trebuie făcută o discuţie amplă despre tot sistemul, având ca obiectiv, având două obiective: judecătorii să se simtă protejaţi că pot judeca aşa cum le dictează conştiinţa, iar pe de altă parte orice justiţiabil din România să aibă încredere că în faţa instanţei va prima legea. Şi cei care împart dreptatea o fac aşa cum trebuie.

Realizator: Dar când spuneţi că judecătorii să se simtă protejaţi, de cine şi de ce şi cum pot fi ei…

Liviu Dragnea: Aţi fost plecată din România? Îmi cer scuze.

Realizator: Numai săptămâna trecută, dar în rest nu…

Liviu Dragnea: În rest aţi stat, da.

Realizator: … nu am pierdut absolut… Dar ce înseamnă să se simtă protejaţi? Adică…

Liviu Dragnea: Au fost luni de zile…

Realizator: Şi care sunt pârghiile prin care îi puteţi face să se simtă protejaţi, câtă vreme ei sunt inamovibili.

Liviu Dragnea: Faceţi o confuzie.

Realizator: Cu ce?

Liviu Dragnea: Inamovibilitatea nu înseamnă că sunt protejaţi 100%. S-a tot discutat în ultima perioadă în presă, site-uri, televiziuni, radiouri despre tot felul de cazuri, despre tot felul de declaraţii. Au fost declaraţii ale fostului preşedinte, sunt declaraţii ale altor persoane din România care vorbesc de astfel de influenţe şi noi considerăm că trebuie să vedem care este cel mai bun cadru legal pentru a nu fi posibile astfel de influenţe. Aseară, am înţeles, eu nu am urmărit, dar am înţeles că au fost nişte înregistrări prezentate cu un domn procuror. Acele ştiri nu arată neapărat sau nu lovesc neapărat în credibilitatea doamnei Kövesi sau în credibilitatea procurorului general, chiar dacă ma înţeles că cel de acolo vorbea foarte urât. Nu, acele înregistrări arată că cel puţin o parte din acest sistem este corupt. Dacă un procuror vorbeşte despre modul cum se fabrică denunţuri, cum se obţin denunţuri prin şantaj, dacă vorbeşte despre o relativă protecţie a mafiei organizate din domeniul defrişării pădurilor este foarte grav. Aceste lucru nu trebuie să mai rămână aşa şi, în contextul acesta, printre altele, am vorbit deja cu colegii mei, o să iniţiem rapid o dezbatere serioasă, dar care nu trebuie prelungită foarte mult, pentru adoptarea unor prevederi foarte severe în domeniul… pentru a stopa defrişarea pădurilor.

Realizator: Aveţ deja Codul Silvic, aveţi Radarul pădurilor, făcut de ministrul Doina Pană, dar…

Liviu Dragnea: Mai trebuie făcute nişte lucruri, pentru că după plecarea guvernului Ponta mai trebuiau adoptate nişte măsuri, o legislaţia subsecventă care nu a mai fost adoptată.

Realizator: Spunând că ceea ce aţi afirmat până acum că judecătorii trebuie protejaţi, este corect, vă întrebam cum?

Liviu Dragnea: Tocmai asta vă spuneam mai devreme.

Realizator: Nu am înţeles cum. Am vorbit despre un procuror…

Liviu Dragnea: Mai spun încă o dată. UNJR, Asociaţia Magistraţilor, alte structurii asociative din domeniu, expres de la Consiliul Europei, de la Comisia de la Veneţia, împreună şi cu noul ministru al justiţiei şi cu membri ai Paralamentului, vor găsi care este cel mai bun pachet de prevederi legale pentru aşa ceva.

Realizator: În ceea ce priveşte modificările la Codul Penal, pentru că aţi spus că sunt o sută de prevederi care au fost declarate neconsituţionale – Codul Penal şi Codul Procedură Penală.

Liviu Dragnea: Mai sunt câteva la care trebuie să apară motivarea, tot de la Curtea Constituţională.

Realizator: Bun. Ce mecanism vă propuneţi? Adică doriţi să existe şi aici o comisie cu experţi care să judece cum trebuie modificate. Vă veţi baza…

Liviu Dragnea: Îmi cer scuze, poate nu am fost eu foart clar sau poate am vorbit prea repede. Mai spun a doua oară, despre toată legislaţia din domeniul judiciar şi domeniul justiţiei trebuie făcută o dezbatere integrată. Nu cred, repet, că este eficient să se ia lege cu lege din acest domeniu să se dezbată separat. Nu cred, pentru că ele sunt legate. Şi aici trebuie implicate toate părţile, absolut toate părţile, într-o dezbatere serioasă. Nu cred că trebuie să dureze luni de zile sau foarte multe luni de zile, dar o dezbatere care să curpindă toată legislaţia din domeniu. Când spun toată legislaţia, este vorba şi de cele două Coduri penale.

Realizator: Vorbeaţi înainte despre posibile presiuni, despre care s-a făcut vorbire foarte mult în spaţiul public în ultimele săptămâni, dar acestea nu se refereau numai la magistraţi, se refereau şi la politicieni. Aţi spus că v-aţi întâlnit recent cu fostul prim-ministru Victor Ponta şi că aţi vorbit câte în lună şi în stele. L-aţi întrebat dacă vreodată, cât timp ocupa funcţia de prim-ministru, a fost şantajat, aşa cum afirmă domnul Ghiţă?

Liviu Dragnea: La asta trebuie să răspundă domnul Ponta.

Realizator: Dar dumneavoastră nu l-aţi întrebat.

Liviu Dragnea: Nu, am avut totuşi o discuţie privată. Nu orice discuţie privată între doi prieteni trebuie făcută publică.

Realizator: Mă gândeam că afirmaţia că primul ministru al României ar fi putut să fie şantajat…

Liviu Dragnea: Asta este o afirmaţie foarte grea…

Realizator: Extrem de gravă.

Liviu Dragnea: … cu efecte juridice serioasă şi eu nu îmi permit să vorbesc despre acest lucru la o emisiune. Cel care poate vorbi despre aşa ceva este numai Victor Ponta.

Realizator: Credeţi că ar trebui ca măcar domnul Victor Ponta să meargă la Comisia de control a activităţii Serviciului Român de Informaţii pentru a clarifica.

Liviu Dragnea: Eu nu îmi dau cu părerea aici. Asta decide Comisia de control SRI. Pentru că vreau să vă spun ceva, doamnă, eu evit îmi dau cu părerea despre orice. Spre deosebire de mine şi de dumneavoastră, membrii din Comisia de control SRI au acces la alte informaţii decât avem noi. Ei au acces la acele informaţii şi nu au voie să le dea mai departe. Deci, ei pot lua aceasă decizie şi Victor Ponta poate lua această decizie. Nici eu şi nici dumneavostră nu putem hotărî acest lucru.

Realizator: Aţi fost în Statele Unite ale Americii, la inaugurarea preşedintelui Donald Trump. Aţi fost împreună cu primul ministru Grindeanu, deschizând o cale de dialog cu Administraţia Statelor Unite. S-a comentat atunci că orice contact cu noua administraţie este în folosul României. Pe de altă parte, ieri au intrat în România, au ajuns forţe americane care merg la Kogălniceanu. Este necesar şi firesc să existe oficiali români care să-i salute, să-i întâmpine?

Liviu Dragnea: Fiţi mai clară, nu înţeleg foarte bine întrebarea. Sincer.

Realizator: Am văzut cum în Polonia forţele americane erau salutate de primul ministru. În România?

Liviu Dragnea: Eu cred că aici au stabilit, cred că şi partea americană, şi partea românească, au stabilit care este procedura. Sincer, nici nu m-am gândit la asta. Important este parteneriatul strategic, stimată domană. Şi ceea ce am propus şi eu, ceea ce am susţinut public, şi susţin în continuare, şi susţine şi guvernul, parteneriatul strategic dintre România şi SUA trebuie să se dezvolte, să primească o nouă componentă, şi anume o componentă economică. Pentru că, din acest parteneriat, şi România trebuie să aibă de câştigat, din punct de vedere economic, pentru că ne interesează ca cetăţeanul român să simtă ceva în plus pentru viaţa lui datorită acestui parteneriat. Şi vestea bună este că din partea americană există această dorinţă şi această deschidere.

Realizator: Este cel mai recent sondaj de opinie în privinţa încrederii în politicieni, pe locul I este colega dumneavoastră de partid doamna Gabriela Firea, dumneavoastră suneţi pe locul V. Cum vă explicaţi?

Liviu Dragnea: Discuţiile foarte paşnice despre ordonanţă.

Realizator: Deci, dumneavoastră le decontaţi politic?

Liviu Dragnea: Aşa se întâmplă, ca preşedinte al partidului decontez politic orice critică adusă guvernului. Este firesc să se întâmple asta. Oriunde în lume se întâmplă asta.

Realizator: Da…

Liviu Dragnea: Niciodată nu o să mă vedeţi că, dacă cumva guvernul, ceea ce nu a fost cazul acum, va face o greşeală, eu să mă delimitez de guvern. Eu am investit încredere în acest guvern, partidul a investit încredere şi vom fi solidari.

Realizator: De altfel, aşa aţi şi spus: „Da, mi-am asumat şi îmi asum întreaga răspundere pentru echipa guvernamentaslă. Le-am spus şi lor asta, orice greşeală pe care o vor face nu va fi lăsată să se perpetueze”, dar de decontat decontaţi dumneavoastră.

Liviu Dragnea: Se pare că am spus acelaşi lucru, pentru că eu sunt sincer.

Realizator: Asta înseamnă că nu vă gândiţi deloc la perspectiva de a deveni prim-ministru? Dacă tot decontaţi greşelile altora?

Liviu Dragnea: Perspectiva mea nu este asta, perspectiva mea şi a partidului este ca programul de guvernare să fie pus în practică. Este cel mai important pentru români. Instrumentul cu care se pune în practică programul de guvernare este guvernul. Dacă acest guvern – şi eu am încredere în Sorin Grindeanu – va respecta toate prevederile din programul de guvernare, România are de câştigat.

Realizator: Ce măsuri economice importante în favoarea creşterii economice urmează?

Liviu Dragnea: Păi, o veste bună, sper să se materializeze, este că preşedintele a anunţa că va promulga legea prin care să elimine impozitul pe venit pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei şi pentru eliminarea CASS-ului total de la pensii, indiferent de valoarea lor. Urmează legea privind Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, care a generat interes uriaş în mediile internaţionale, în mediile financiare internaţionale, începând din America şi terminând cu Norvegia. De asemenea, Legea prevenţiei, care este extrem de importantă, pentru a da posibilitatea ca firmele să nu mai fie atât de mult presate de toate instituţiile de control din România, şi să fie stimulate pentru a dezvolta. De asemenea, alte facilităţi fiscale referitoare la salariile medicilor. După înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare să purcedem, să se purceadă imediat la elaborarea proiectelor pentru cele 8+1 spitale, opt spitale reginale şi spitalul republican. De asemenea, demararea investiţiilor pentru infrastructura mare şi mijlocie, atât rutieră, cât şi feroviară, şi o serie altă întreagă de măsuri care sunt prevăzute în program.

Realizator: Dar cum va funcţiona acest Fond Suveran de Investiţii, de a suscitat atât interes în atâtea ţări?

Liviu Dragnea: Nu este inventată apa caldă. Fondul Suveran din Norvegia este unul din principalele motoare de dezvoltare economică. În Polonia, la fel.

Realizator: Dar se bazează pe petrol.

Liviu Dragnea: Bun, nu ştiu dacă mai am timp să răspund.

Realizator: Două minute.

Liviu Dragnea: Da, era bine să începem cu asta. Sigur că Ordonanţa 13 este, de fapt, pe masa tuturor românilor, da? Toate companiile de stat din România profitabile vor fi incluse în acest fond, care va emite obligaţiuni care pot fi cumpărate de orice cetăţean şi de orice firmă. Statul va rămâne sută la sută acţionar, nu va vinde nicio acţiune de acolo, pentru că sunt companii strategice, şi, de asemenea, acest fond, aşa cum se întâmplă şi în alte părţi din lume, împreună cu Fondul de Investiţii Mari şi cu bănci internaţionale, cu care am şi avut discuţii până acum, discuţii oficiale, vor face joint venture cu care se vor finanţa proiecte de investiţii mari, strategice în România, care, de asemenea, vor începe să construiască fabrici, capacităţi de producţie în zone unde existau. Dar în perioada ’97-’98, 1.300 de fabrici şi uzine din România au fost tăiate şi lichidate, şi un milion şi jumătate de români au rămas pe drumuri. Şi va începe o reindustrializare a României. Şi sunt fonduri uriaşe de investiţii care vor să investească, pentru că vor să aibă profit. Aşa se lucrează.

Realizator: Vă mulţumesc foarte mult…

Liviu Dragnea: Vă mulţumesc şi eu.

Realizator: … domnule preşedinte al Camerei Deputaţilor, preşedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, pentru a fi răspuns invitaţiei Radio România Actualităţi la această emisiune.

Liviu Dragnea: Vă mulţumesc şi eu. Şi o zi bună tuturor ascultătorilor!

