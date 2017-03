Misiune economică italiană la Braşov

Reprezentanţi a 8 companii italiene participa in aceste zile la târgul imobiliar care are loc în oraş. La Camera de Comerţ şi Industrie, antreprenorii italieni s-au întâlnit şi cu directorii de firme braşovene pentru schimburi de informaţii şi pentru a pune bazele unor viitoare colaborări

Reprezentanţi a 8 companii italiene participa in aceste zile la târgul imobiliar care are loc în oraş. La Camera de Comerţ şi Industrie, antreprenorii italieni s-au întâlnit şi cu directorii de firme braşovene pentru schimburi de informaţii şi pentru a pune bazele unor viitoare colaborări. În oraşul de sub Tâmpa sunt înregistrate peste 700 de firme cu capital italian.

Reprezentanţii companiilor italiene spun că au ales Braşovul pentru că ştiu că oraşul s-a dezvoltat extraordinar din punct de vedere imobiliar în ultimii ani. Frumuseţea Braşovului i-a convins pe italieni să dezvolte afaceri şi în domeniile turistic şi cultural.

Marzia Re declara ieri că firma pe care o reprezintă a ales România pentru că este o ţară în plină dezvoltare şi în al doilea rând pentru că ne simţim apropiaţi din punct de vedere cultural.

Italienii cred într-un parteneriat pe termen lung cu firmele din România mai ales că în Italia încă resimt criza economică.

Oaspeţii italieni mai rămân în Braşov câteva zile, timp în care vor vizita judeţul.

Vifor Rotar