Misterele Revolutiei au implinit 27 de ani

Nu se cunosc nici dupa 27 de ani vinovatii pentru baia de sange din Decembrie 1989. Este si marele regret al celor care si-au pierdut, in acele zile cumplite, prieteni, frati, parinti sau copii. Pana cand vor fi solutionate dosarele Revolutiei, doar ceremoniile oficiale de comemorare reinvie amintirea celor secerati de gloante in urma cu 27 de ani. Veteranul Octaj Bjoza, presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politic, are un epilog la fel de tragic: „Ne-a scapat esentialul, la Putere au ramas tot ei!”

Reprezentanti ai autoritatilor locale si judetene, revolutionari, urmasi ai eroilor Revolutiei si elevi au participat la ceremonialul religios din Cimitirul Eroilor

Prezenta la ceremonial a fost si Etelka Babes, sotia lui Liviu Cornel Babes dar si Octav Bjoza, presedinte al Asociatiei Fostilor Detinuti Politic din Romania si sef interimar la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania intre 1945 și 1989.

„A fost o greseala a noastra ca nu am stiut sa fim uniti atunci si ne-a scapat esentialul La putere au ramas aceiasi” a rostit cu regret demn si amar Bjoza in scurta alocutiune pe care a tinut-o in Cimitirul Eroilor.

Urmasii eroilor Revolutiei inca isi plang fratii, fiii sau tatii pierduti.

Dosarul Revolutiei s-a redeschis, dar pare sa stea in loc. Urmasii eroilor sunt din ce in ce mai putin convinsi ca se vor gasi vreodata vinovatii. Unui brasovean i-a murit baiatul in 29 decembrie 1989. Avea 20 de ani, era in armata si mai avea o luna pana la liberare. N-a mai avut aceasta sansa.

„S-au tras cartuse multe, prin geamuri, pereti. Paturile erau suprainaltate, asa era in unitate, si baiatul meu a fost impuscat in cap, doua cartuse i-au ramas in cap, in creierul mic”, spune omul cu vocea franta.

Vaduvele, orfanii si parintii neconcolati isi doresc ca macar copiii lor sa traiasca ziua in care vor afla numele vinovatilor pentru baia de sange din Decembrie 89.

Vifor Rotar