Monica Macovei incasează bani pentru RAPOARTE internationale dedicate lesbienelor, homosexualilor, transexualilor!

Puțini cetățeni europeni (alegatori,nu-i asa?) știu că în clădirea Parlamentului European de la Bruxelles funcționează un intergrup care militează pentru… promovarea drepturilor persoanelor LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali) din Uniunea Europeană. Președinții intergrupurilor trebuie să declare orice sprijin pe care în primesc, în bani sau în natură, conform acelorași criterii care se aplică și deputaților în mod individual.

Intergrupul LGBT funcționează și în legislatura 2014-2019, după ce în precedentul mandat a fost cel mai mare dintre cele 28 de intergrupuri ale Parlamentului European, cu 174 de membri din șase grupuri politice diferite . Toți membrii săi au aderat voluntar și au ca scop promovarea agendei LGBT. Conform doctrinei grupului, membrii săi trebuie să ajute si sa monitorizeze situația lesbienelor, homosexualilor, bisexualilor și transsexualilor din țările Uniunii Europene și nu numai, dar și să conceapă rapoarte, rezoluții și amendamente în favoarea minorităților sexuale. Momentan, intergrupul are 134 de membri. Printre statele membre din care provin membrii acestui intergrup nu se mai numără și România.

Având în vedere că circa 66% dintre români au încredere în Biserica Ortodoxă, conform ultimelor sondaje de opinie, este greu de înțeles de ce vrea euroaleasa să-și asocieze numele cu promovarea agendei LGBT.Monica Macovei foarte atentă cu imaginea ei, mai ales de când încearcă să-și construiască mai departe un profil european, a “omis” să-și mai treacă în CV-ul de pe site-ul oficial faptul că este membră fondatoare și de onoare a Asociației ACCEPT , prima organizație neguvernamentală din România care apără și promovează drepturile LGBT la… „sănătatea sexuală şi reproductivă şi drepturile aferente”, 334 de europarlamentari au votat împotriva acestui document, în timp ce alţi 327 de deputaţi au fost în favoarea rezoluţiei.

Pe înţelesul tuturor, raportul Estrela solicita statelor membre UE: Liberalizarea totală a avortului, prin relaxarea legislaţiei restrictive (acolo unde aceasta mai există) şi eliminarea procedurilor administrative de temporizare (consiliere, timp de aşteptare). Accesul la avort să se facă imediat şi fără obstacole; Avortul şi contracepţia, precum şi operaţiile de schimbare de sex, trebuie asigurate din bani publici ; Restricţionarea obiecţiei de conştiinţă, folosită de medici pentru a refuza practicarea avortului ; Legalizarea reproducerii asistate pentru… lesbiene;

De-a dreptul iresponsabila este propunerea obligativitatatii educaţiei sexuale începând cu ciclul prima r;Avort şi contracepţie gratuite pentru adolescenţi, fără ştirea şi acordul părinţilor !!; Educarea „într-o viziune pozitivă” asupra homosexualităţii …Revenind,o afirmație foarte interesantă despre Monica Macovei. “Sunt profund surprinsă că în dreptul numelui doamnei Macovei poate să apară aşa ceva pentru că este o persoană care s-a prezentat cel puţin în societatea românească şi în cariera internaţională ca o persoană de… drepturile omului. Eu personal, spunea dna Weber ştiu că a lucrat la multe rapoarte care includeau această dimensiune a dreptului femeii de a alege ce se întâmplă cu propriul organism şi cu viaţa ei şi totuşi avortul nu-l putem separa de dimensiunea fizică a femeii . Doamna Macovei a primit bani serioşi de-a lungul timpului, fireşte, pentru elaborarea unor astfel de rapoarte şi a vedea acum că are o asemenea poziţie mi se pare cu totul inadmisibil.

Macovei a susținut interesele LGBT inclusiv prin angajarea, la cabinetul său europarlamentar de la Bruxelles, a lui Adrian Relu Coman, fostul director executiv al ACCEPT ! Coman lucrează acum, tot o asociație pro-gay, la New York. De altfel, Macovei și Coman au semnat împreună un articol publicat în revista “Medicine and Law” a Universității din Haifa.

Cităm totodată și intervenţia Monicăi Macovei de la un congres LGBT găzduit de Strasbourg. “Încă din anii ’90 am fost alături de asociaţia ACCEPT. Am reuşit să abrogăm, după anul 2000, articolul 200 din Codul Penal, prin care erau incriminate relaţiile dintre persoane de acelaşi sex. Sigur că Biserica Ortodoxă şi grupurile religioase au fost mereu împotriva iniţiativelor noastre, ei spun că suntem împotriva tradiţiilor. Am sprijinit apoi, în calitate de ministru al justiţiei, desfăşurarea Paradei Gay , deşi la început primarul Bucureştiului refuzase să aprobe acest lucru. L-am sunat chiar eu pe primar. Acum, în România rămâne de realizat şi legiferarea uniunilor între persoanele de acelaşi sex” , a explicat Monica Macovei.