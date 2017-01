Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a declarat duminica, intr-o emisiune la Digi 24, ca Biserica nu se implica in politica, iar sustinerea definirii familiei in Constitutie drept uniunea dintre un barbat si o femeie nu este legata de politic, ci de problematica moralei publice, scrie News.ro. El a spus ca sunt foarte multe familii destramate in Romania, din cauza unei morale publice foarte fisurate. „Morala publica romaneasca e fisurata grav si cancerul ei se numeste coruptie”, a atras atentia purtatorul de cuvant al Patriarhiei.

Referindu-se la scaderea increderii romanilor in biserica, Vasile Banescu a afirmat ca un „adver sar foarte insidios” al crestinismului este corectitudinea politica.

„In legatura cu ateismul, crestinismul se confrunta din ce in ce mai mult cu o epoca al carei spirit e pronuntat anticrestin si progresiv anticrestin. In primul rand e vorba de un adversar foarte insidios al crestinismului. E vorba de ideologii. Intre ele as numi corectitudinea politica (…). Sunt si alte cauze”, a precizat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.

Intrebat daca una dintre aceste cauze nu este si implicarea BOR in politica, Vasile Banescu a spus ca trebuie „definita sintagma Biserica face politica”.

„E o forma de politica care are legatura cu termenul grecesc polis, cetate, in care orice cetatean are dreptul sa se implice, evident nu intr-un mod care sa influenteze direct alegerea cuiva in spatiul public. Hotararile Bisericii Ortodoxe sunt foarte riguros formulate. Biserica nu are dreptul sa indemne pe nimeni sa voteze cu un partid sau altul, cu o persoana sau alta. Singurul lucru pe care il poate face e sa descrie profilul moral si crestin al unui potential ales si sa sustina valori”, a precizat Vasile Banescu.

La randul sau, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice in Bucuresti, Francisc Dobos, a precizat ca scaderea increderii populatiei in biserica tine de credibilitatea preotilor in fata enoriasilor.

„E vorba de credibilitatea crestinismului care trece prin persoane. Aici e vorba de persoana preotului din mine, de persoana preotilor pe care ii cunoasteti, de imaginea pe care cei care ne privesc o au in minte. Au intalnit fie preoti cu har, fie functionari sacri. Biserica trebuie sa fie credibila prin cei pe care ii reprezinta. De la inceput crestinismul a fost minoritar. Poate e nevoie de o reintoarcere a bisericii la primele secole. Cum e sa traim in minoritate. (…) Nu vorbim de biserica, ci de preoti care au facut pace cu cei care erau de serviciu in politica in acea vreme”, a spus Francisc Dobos.

In acest context, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a declarat ca initiativa Coalitiei pentru familie de modificare a definitiei familiei din Constitutie nu are legatura cu politica sau cu implicarea bisericii in politica ci cu „problematica moralei publice”. Vasile Banescu a explicat ca scopul final al acestei initiative este protejarea copiilor.

„Nu e legata de politic, ci de problematica moralei publice. Se vorbeste de refractaritatea unei majoritati a poporului la ceea ce se numeste casatorii gay. Acesta e scopul: preintampinarea legalizarii casatoriilor gay si protectia familiei traditionale. Scopul ultim al acestei modificari a Constitutiei, pe care bisericile au sprijinit-o la nivel public, e protejarea copilului care, crede biserica, doar in cadrul unei familii din barbat si femeie, poate evolua firesc”, a afirmat Vasile Banescu.

Intrebat despre familiile monoparentale, el a spus: „Sunt foarte multe familii destramate in Romania, din cauza unei morale publice foarte fisurate. De aceea bisericile se ingrijoreaza, fiind martorele unui tablou plin de fisuri. Morala publica romaneasca e fisurata grav si cancerul ei se numeste coruptie. E un paradox ca un popor care se numeste crestin sufera de o maladie precum coruptia generalizata. Biserica are o provocare in asta, in a se implica mai mult in vindecarea morala a acestui popor”.

Intrebat daca in Romania, casatoriile dintre persoanele de acelasi sex s-ar putea legaliza vreodata, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane a raspuns: „Pesimist vorbind, e posibil. Biserica ortodoxa nu sustine ideea de alternativa la casatorie ca taina. Biserica nu poate binecuvanta unirea dintre doua persoane decat in virtutea mesajului lui Hristos si in virtutea unui scop inalt, acela al procreatiei. O familie se intemeiaza in principiu pentru a avea si copii”.