Multe evenimente, surprize și pregătiri intense pentru Zilele Braşovului

Vor fi spectacole pentru seniori şi pentru tineri, street-food, târg de produse meşteşugăreşti şi, bineînţeles, coborârea Junilor în Cetate. În premieră anul acesta, pe parcursul celor trei zile de sărbătoare, braşovenii şi turiştii vor avea acces gratuit la toate muzeele şi instituţiile de cultură din municipiu.

Autorităţile locale pun la punct ultimele detalii ale evenimentelor prilejuite de Zilele oraşului, aniversat, ca în fiecare an, în week-end-ul de după Paşti. Vor fi spectacole pentru seniori şi pentru tineri, street-food, târg de produse meşteşugăreşti şi, bineînţeles, coborârea Junilor în Cetate. În premieră anul acesta, pe parcursul celor trei zile de sărbătoare, braşovenii şi turiştii vor avea acces gratuit la toate muzeele şi instituţiile de cultură din municipiu.

Evenimentele prilejuite de zilele oraşului vor avea loc în weekend-ul când cade Duminica Tomii, din 21 până pe 23 aprilie. Programul pe care organizatorii trebuie să îl creeze este unul divers şi cuprinde spectacole şi manifestări pentru toate gusturile, spune administratorul public Miklos Gantz.

Manifestările dedicate Zilelor Braşovului se vor desfăşura în Piaţa Sfatului, acolo unde sunt programate concertele.

Vineri, 21 aprilie este seara dedicată muzicii uşoare româneşti iar pe lista potenţialilor artişti se numără Corina Chiriac, Adrian Daminescu, Dida Drăgan sau Gabriel Cotabiţă. Sâmbătă este ziua dedicată tinerilor iar pe scenă ar putea urca Carla`s Dreams Matteo sau Alina Eremia. Duminică, Piaţa Sfatului va fi animată de muzică şi dansuri populare.

În premieră anul acesta la parada Junilor vor participa şi membrii Fanfarei Academiei Forţelor Aeriene Henry Coandă. Organizarea paradei nu intră în bugetul de aproximativ 300.000 de lei al evenimentului pentru ca Junii au fonduri separate de 138.400 lei pentru activitatea din acest an.

Tot sub egida Zilelor Braşovului, în perioada 21 – 23 aprilie, în Piaţa Stafului va fi un târg al meşteşugarilor, pe aleea de lângă Parcul Central se va desfăşura un târg hand-made, iar pe aleea pe strada Michael Weiss va avea loc un eveniment street – food.

Vifor Rotar