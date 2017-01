Mulți brașoveni își lasă mașinile in parcare…

Cei care s-au aventurat vineri dimineata in trafic au avut de infruntat nametii de pe strazile laterale si zapada framantata de pe arterele principale. Firmele de deszapezire au scos pe strazile Brasovului 26 de utilaje in noaptea de joi spre vineri iar odata cu ivirea zorilor numarul masinilor a fost suplimentat

Cei care s-au aventurat vineri dimineata in trafic au avut de infruntat nametii de pe strazile laterale si zapada framantata de pe arterele principale. Firmele de deszapezire au scos pe strazile Brasovului 26 de utilaje in noaptea de joi spre vineri iar odata cu ivirea zorilor numarul masinilor a fost suplimentat.

De teama ca nu-si vor gasi un loc de parcare in Poiana Brasov, multi dintre cei dornici sa urce in statiune au luat autobuzul iar altii si-au lasat masinile in parcarile din Livada Postei.

Cine n-a avut incotro a iesit sa-si curate masina de zapada.

Din nou, politistii de la Rutiera au fost prezenti la intrarea pe drumul spre Poiana, pentru a-i informa pe turisti despre conditiile de trafic. Vineri dimineata, timp de cateva ore, coloana de masini era de 4 km si nu mai erau locuri de parcare.

Brasovenii au iesit de la primele ore sa-si curate trotuarele. Ninsoarea abundenta i-au facut pe multi sa iasa de mai multe ori la deszapezit. La dat zapada de pe trotuare nu au iesit doar barbatii. Le-au dat o mana de ajutor si nevestele, chiar mai in varsta, care spun ca nu mai iese lumea ca alta data sa dea zapada.

Din cauza viscolului, care aseaza continuu un nou strat de zapada pe carosabil, firmele care se ocupa de deszapezire in oras anunta ca prioritare sunt arterele mari, traseele RAT si strazile de acces catre spitale. Singura strada blocata in oras a fost Dobrogeanu Gherea insa si aceasta doar o ora pana a fost curatata. Oricum soferii sunt rugati sa foloseasca alte rute. Autoritatile ii sfatuiesc pe brasoveni sa-si ia toate masurile daca sunt nevoiti sa plece la drum lung.

Cpt Ciprian Sfreja, purtator de cuvant ISU Brasov, le recomanda cetatenilor sa evite pe cat posibil deplasarile in aceasta perioada si expunerea la temperaturi scazute; daca totusi fac aceste deplasari cu autoturismul, sa aiba asupra lor sare, nisip, lanturi antiderapante si sa fie pregatiti pentru conditii de iarna.

Cei care pleaca la drum trebuie sa-si asigure provizii de mancare si apa si sa faca plinul la masina.

