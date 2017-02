Multi milionarul Ioan Neculaie in libertate, dar rămâne sub control judiciar!

Magistratii Curtii de Apel Brasov au respins cererea procurorilor de arestare preventiva a omului de afaceri, dar si pe cea de ridicare a controlului judiciar, inaintata de avocatii lui Neculaie.

Anchetatorii au cerut arestea preventiva ca urmare a faptului ca Neculaie a luat legatura cu persoane implicate in dosarul in care este acuzat de mai multe infractiuni economice si pe care avea interdictie sa ii contacteze.

Mai mult, se pare ca milionarul brasovean ar mai fi comis si alte infractiuni, printre care spalare de bani si delapidare, chiar in perioada in care se afla sub control judiciar. Decizia Curtii de Apel este definitiva si intareste decizia Tribunalului din 20 ianuarie ca Neculaie sa fie cercetat in continuare sub control judiciar.

Vifor Rotar