Naţionala de handbal tineret a României, cu doi jucători de la CNOT Braşov în lot, atacă accesul la mondiale

Naţionala de handbal tineret a României (sub 21 de ani) se pregăteşte intens în aceste zile pentru turneul de calificare la Campionatul Mondial din 2017, etapă care va avea loc în 6-8 ianuarie la Piteşti. Tricolorii vor juca într-o grupă cu Danemarca (6 ianuarie), Suedia (7 ianuarie) şi Bulgaria (8 ianuarie), din care se califică doar primul loc. România are la dispoziţie handbalişti care evoluează constant la nivelul Ligii Naţionale dar şi în formaţiile din liga secundă.

,,Chiar dacă multe lume spune că această generație nu are capacitatea de a face un lucru extraordinar, eu am totuși încredere în ei. Mi-au dovedit în pregătire că sunt niște bărbați adevărați, sunt foarte responsabili și sunt sigur că vor da totul pe teren la meciurile de la Pitești. Întâlnim două școli de handbal foarte puternice, dar și handbalul masculin românesc este în creștere și există potențial. Unitatea echipei va fi atuul nostru în fața Danemarcei și Suediei. Sunt convins că în anii următori vom avea la naționala de seniori mulți handbaliști din această generație”, a declarat antrenorul Ovidiu Mihăilă (foto), pentru site-ul federaţiei române de specialitate. Din lotul României fac parte şi doi jucători care evoluează la divizionara secundă CNOT Braşov, sub comanda prof. Florin Paraschiv : Răzvan Apostu şi Ferencz Csaki

Lotul României:

Portari: Dan Vasile (HCDS Constanţa), Răzvan Apostu (CNOT Braşov), Mihai Merlă (CSM Bucureşti)

Extremă stânga: Csog Vencel (HC Odorhei)

Interi stânga: Alexandru Dascălu (CSM Bucureşti), Alexandru Bologa (HCDS Constanţa), Robert Gal (Ştiinţa Bacău)

Centri: Iosif Buzzle (CNE Sighişoara), Robert Nagy (Academia Minaur), Octavian Bizău (CSM Bucureşti), Dragoş Hanţaru (Ştiinţa Bacău)

Interi dreapa: Bogdan Mănescu (CSM Bucureşti), Ionuţ Broască (Ştiinţa Bacău)

Extreme dreapta: Roland Thalmaier (Potaissa Turda), Ferencz Csaki (CNOT Braşov)

Pivoţi: Gabriel Dumitriu (Ştiinţa Bacău), Mihai Becheru (CSM Bucureşti), Ştefan Leonard (Poli Timişoara).

Programul competiției:

Suedia – Bulgaria, vineri (6 ian), ora 14.00

Danemarca – România, vineri (6 ian), ora 16.00

România – Suedia, sâmbătă (7 ian), ora 16.00

Bulgaria – Danemarca, sâmbătă (7 ian), ora 18.00

România – Bulgaria, duminică (8 ian), ora 16.00

Danemarca – Suedia, duminică (8 ian), ora 18.00

Dorin Duşa