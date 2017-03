Nedumerirea lui Ion Ţiriac pentru „prosteala” bucurestenilor !

Obișnuit să comenteze din când în când problemele sociale și politice importante din România, omul de afaceri Ion Țiriac și-a dat cu părerea și despre recentele protestele anti-guvernamentale . Fostul mare tenismen brasovean consideră că acestea au fost ilegale, cu oameni „mânați din spate de cineva”…

În plus, Ion Țiriac este de părere că „oamenii ăştia nu au voie să fie acolo”, mai cu semă cei care nu au votat deloc !



Ion Ţiriac: „Mă întreabă oamenii: Măi, ce-i cu voi românii? Voi sunteţi sănătoşi la cap? Avem alegeri, avem o coaliţie la mai bine de 51%. Din ce am înţeles, preşedintele României nu a aprobat primul guvern. Nu ştiu dacă are el obligaţia să ne spună de ce nu l-a aprobat. Însă pe al doilea l-a aprobat, iar după 10 zile iese cu câteva mii de oameni într-o piaţă, acolo, și vor să dea jos Guvernul care a stat 10 zile. Acum vă întreb eu: De ce? Bineînţeles că Guvernul nu face ce doreşte, că după, trece pe la Parlament să-i aprobe ceea ce doreşte şi are mai multe manete de control”, a declarat Ion Ţiriac.

„Toţi aceia care vin acolo cu pancarte tipărite bine. Oare nu este mânat de la spate de cineva? Oamenii aceştia au autorizaţia să se unească şi să mărşăluiască? Adică ei se adună pentru că nu sunt de acord cu cei care au votat în majoritate. Este asta democraţie sau anarhie? Deocamdată au votat oamenii pentru ăştia. Lasaţi-i!

Oamenii ăştia nu au voie să fie acolo. Şi ăla care nu a votat deloc, nu are ce căuta în piaţă. Ăştia din Piaţa Victoriei sunt atât de departe de adevăr de nici nu vă daţi seama. Hai să-i lăsam pe ăştia să vedem ce-or face. Că de fiecare dată tot sperăm. Primul lucru pe care toată lumea şi-l doreşte sunt banii în visteria statului”, a adăugat omul de afaceri.

„Corupție există în toată lumea asta și la nivele de o mie de ori mai mari, nu la nivele de cârnat. Eu, între un hoț și un prost, prefer hoțul. După hoț mai rămâne ceva. După prost, nu mai rămâne nimic”, a mai spus Țiriac.