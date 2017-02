New York Times publica un articol in limba romana – „In Romania, tentaculele coruptiei cuprind viata de zi cu zi”

Pe 1 februarie, dupa adoptarea Ordonantei 13 de catre Guvernul Grindeanu si iesirea oamenilor in strada, New York Times publica un mesaj in limba romana in care ii invita pe romani sa trimita marturii despre cazuri de coruptie. „Noul guvern al Romaniei se confrunta cu intensificarea unei miscari de protest impotriva unor masuri considerate permisive fata de coruptie. The New York Times vrea sa colecteze marturii din partea romanilor care au simtit efectele coruptiei. In ce fel coruptia va afecteaza viata? Ati fost victima sau martor la fapte de coruptie la servici sau in timpul liber, la medic, in educatie sau in alte domenii? Este posibil sa va folosim marturiile intr-un articol viitor” – era mesajul publicat si in romana si in engleza de celebrul cotidian american.

NYT a publicat joi materialul cu povestile romanilor care i-au scris despre experientele lor cu coruptia, iar vineri publicatia a postat in editia online si varianta in limba romana a acestuia.

„Romania a atras atentia intregii lumi in ultima saptamana de cand sute de mii de oameni au iesit in strada, protestand impotriva unei ordonante de urgenta a guvernului perceputa ca o frana in lupta impotriva coruptiei. Coruptia este o problema endemica in toata Europa de Est. Insa lupta Romaniei impotriva ei a plasat-o in centrul dezbaterii politice”, scrie NYT in debutul articolului.

