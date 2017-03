NIMENI NU MAI TREBUIE SA SE MIRE! NĂUCITOR, CSM ARE PROTOCOL CU SRI!

Cum sa aiba Consiliul Superior al Magistraturii initiativa verificarii protocoalelor abuzive dintre instante, parchete si Serviciul Roman de Informatii, cand chiar acest for a incheiat, in 2014, un protocol cu o structura secreta de tip fantoma a SRI, denumita Centrul National Cyberint? Potrivit informatiilor noastre, Centrul National Cyberint este de aceeasi factura cu Centrul National de Interceptare a Comunicatilor (CNIC), adica sunt unitati militare are SRI fara personalitate juridica, infiintate prin hotarari secrete al CS AT .

Avem informatii ca multe institutii ale statului au incheiate protocoale cu acest centru Cyberint, in virtutea faptului ca exista o Hotarare de Guvern care a desemnat SRI ca autoritate nationala in domeniul securitatii cibernetice (supravegherea internetului). Este incredibil cum institutii serioase ale Statului roman pot incheia protocoale cu entitati fantoma care nu sunt infiintate prin lege, ci prin Hotarari CSAT secrete.

In aceste conditii, este evident ca CSM nu poate fi un garant al independentei Justitiei, cat timp accepta ca interceptarile folosite ca probe in dosare penale sa fie efectuate de CNIC – institutie fantoma care nu este infiintata prin lege si care in fapt reprezinta o unitate secreta a SRI. La fel cum CSM nu intervine in cazul incalcarii drepturilor omului, prin acceptarea ca serverele si bazele de date ale institutiilor din sistemul judiciar sa fie monitorizate si „aparate” de o alta structura fantoma, Centrul National Cyberint.

CSM recunoste ca a incheiat un protocol cu SRI in 2014

Confirmarea existentei unui protocol intre CSM si SRI a venit chiar din partea Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Lumeajustitiei.ro a solicitat acestui for sa ni se precizeze daca a existat/exista un protocol de colaborare incheiat intre Consiliul Superior al Magistraturii si Serviciul Roman de Informatii; daca a existat in ce perioada a fost semnat si ce prevedea acesta?; la initiativa carei institutii a fost incheiat protocolul intre Consiliul Superior al Magistraturii si Serviciul Roman de Informatii si daca mai exista si in prezent acest protocol de colaborare.

Din raspunsul oferit de presedinta CSM, judecatoarea Mariana Ghena, in anul 2014 – cand presedinte al CSM era judecatorul Adrian Bordea (foto dreapta, alaturi de generalul SRI Dumitru Dumbrava), pensionat dupa finalizarea mandatului de membru al CSM, Comisia nr. 1 a Consiliului i-a invitat pe reprezentatii SRI pentru a lua parte la lucrarile din data de 17.11.2014 si pentru a incheia un „acord de cooperare in domeniul securitatii cibernetice intre Centrul National Cyberint si Consiliului Superior al Magistraturii”.

Incheierea acestui protocol a fost motivata, potrivit raspunsului CSM, de necesitatea „implementarii unor masuri de protectie crescuta impotriva amenintarilor provenite din spatiul cibernetic asupra sistemului sale informatice si de comunicatii, in scopul prevenirii, stoparii sau limitarii consecintelor unor agresiuni asupra acestora”.

De precizat ca cel mai important sistem informatic al CSM este eMAP, portal utilizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru organizarea activitatii consiliului, instantelor si parchetelor, programul fiind si un instrument folosit pentru organizarea sedintelor plenului, sectiilor si comisiilor de lucru.

Amintim ca protocoalele existente intre SRI si diferite institutii , instante si parchete au fost denuntate recent chiar de directorul SRI Eduard Hellvig, insa nici pana la acest moment continutul lor nu a fost facut public. CSM sustine insa ca in protocol exista “unele aspecte de ordin tehnic apreciate a fi confidentiale, sens in care documentul este de uz intern si nu are caracter public”.

Fostul ofiter SRI Ioan Dedu a avertizat inca din 2016 despre Cyberint. Prezent la o conferinta organizata, in 2016, de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) la Parlament, colonelul SRI (r) Ion Dedu a avertizat ca Centrul National Cyberint, aflat in ograda SRI, desi infiintat printr-o Hotarare a CSAT nepublica, se doreste sa devina singura institutie care asigura securitatea cibernetica, menita sa supravegheze internetul si, deci, populatia, in vederea atingerii obiectivului stabilit in „Strategia de securitate cibernetica a Romaniei” .