Nominalizări pentru premiile Anului 2016 in cultura Brașovului

Va puteti nominaliza favoritii pentru premiile anului 2016 in cultura, la Brasov. Nominalizarile pot fi facute pentru evenimente care s-au desfasurat in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2017, la 10 categorii.

Va puteti nominaliza favoritii pentru premiile anului 2016 in cultura, la Brasov. Nominalizarile pot fi facute pentru evenimente care s-au desfasurat in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2017, la 10 categorii. Printre altele, puteti propune cartea anului, concertul anului, expozitia anului, spectacolul de teatru al anului, debut si personalitatea culturala a anului.

Nominalizarile pot fi facute de persoane fizice sau juridice cu activitate in domeniul cultural, pe site-ul Consortiului Cultural Corona, organizator al evenimentului.

Ca si anul trecut, jurizarea va fi mixta si se va face de catre un grup de specialisti si oameni de cultura din afara Brasovului. Noutatea in acest an este ca si publicul va avea un cuvant de spus in alegerea castigatorilor, 50% din votul publicului contand in decizia finala.

Potrivit conf. univ. dr. Adrian Lacatus, membru al Consiliului Director Consortiul Cultural Corona, premiile nu sunt o competitie dura, ci un mod de a aduce din nou in atentia publicului ce s-a realizat deosebit, o stimulare reciproca si o incurajare pentru viitor.

Gala Premiilor Anului in Cultura va avea loc in ultima saptamana din luna februarie, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania Brasov.

Vifor Rotar

Nota redactiei

Regulamentul se poate accesa la adresa site-ului Consortiului Cultural Corona: http://consortiulcorona.ro/?p=212