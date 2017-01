Nou seminar dedicat finanțării proiectelor culturale

Consortiul Cultural Corona a prezentat din nou modalitatile de redactare a unei solicitari de finantare nerambursabila pentru proiectele culturale. Peste 20 de reprezentanti de ONG-uri si institutii de profil au participat la seminar

Consortiul Cultural Corona a prezentat din nou modalitatile de redactare a unei solicitari de finantare nerambursabila pentru proiectele culturale. Peste 20 de reprezentanti de ONG-uri si institutii de profil au participat la seminar.

Foarte multi actori din zona organizatiilor non-guvernamentale, diverse fundatii si asociatii au depus anul trecut proiecte indraznete. Multe din acestea au obtinut finantare de la Consiliul Local si Consiliul Judetean. Pentru a veni in sprijinul celor care vor sa acceseze astfel de fonduri si anul acesta membrii Consortiului Cultural Corona au organizat un nou seminar, menit sa faca informatia sa circule, sa atraga atentia asupra oportunitatilor, sa stimuleze si sa genereze o cat mai mare vibratie in jurul fenomenelor artistice si culturale Participantii la cursul de training au putut afla direct de la reprezentantii Consiliului Judetean Brasov ce conditii trebuie indeplinite pentru ca un proiect sa devina eligibil.

Potrivit conf. dr. Adrian Lacatus, decan Facultate de Litere a Universitatii Transilvania, membru al Consiliului Director al Consortiului Cultural Corona, multi dintre artistii care pleaca de la o idee au nevoie de aceasta explicitare rationala in termen de management si chiar in temeni financiari si legislativi.

Lectorul invitat al cursului a fost directorul Muzeului „Casa Muresenilor”, manager a 15 proiecte culturale finantate de Administratia Fondului Cultural National si Primaria Brasov.

Vifor Rotar