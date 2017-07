Nou venită la Corona, jucătoarea Laura Popa, este mulţumită că i s-a acordat încredere

Sosită la Braşov de două zile, Laura Popa s-a acomodat rapid cu noile coechipiere şi abia aşteaptă cantonamentul de la Sf. Gheorghe, care va fi un bun ajutor, la capitolul acumulări fizice.

,,Sunt de două zile la Braşov, am luat contact cu echipa, încercăm să ne acomodăm una cu cealaltă cât mai repede. Oricum, ne ştim de mai mult timp, de la loturi şi sperăm să facem o figură frumoasă împreună în acest an. Am ales Corona pentru că aici s-a făcut tot timpul un handbal frumos, a fost performanţă, iar lotul pe care îl avem acum este unul valoros. Am ales Braşovul pentru că ştiam că antrenorul Costică Buceschi m-a vrut la echipă, iar pentru mine contează foarte mult ca un antrenor să mă vrea în lot, pentru că ştie cum să mă pună în valoare şi să mă ajute. Acum trebuie să ne creăm noi relaţiile de joc şi cu siguranţă vom ajunge acolo sus unde ne dorim. Urmează o perioadă grea de pregătire fizică dar ne va ajuta să fim la un nivel bun la începutul de campionat„, a spus Laura Popa, care a plecat vineri cu echipa în cantonamentul de la Sf. Gheorghe

Dorin Duşa