Noua lege a salarizarii – în sfarsit ne apropiem de 1.000 de euro!

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat sambata seara, la Romania TV, ca de luni incep discutiile cu sindicatele din ordinea publica si sanatate despre legea salarizarii unitare, urmand ca veniturile pana la pragul de 4.000 lei sa se dubleze, iar cele care depasesc acest nivel sa se majoreze cu 45%.

„Suntem in discutii pe legea salarizarii unitare. De luni incepem sa avem intalniri cu sindicatele, primele care vor intra la discutii vor fi sindicatele din ordinea publica si din sanatate”, a afirmat ministrul, potrivit News.ro.Intrebata daca ar putea aparea modificari la proiectul legii salarizarii unitare, in conditiile in care sindicalistii si-ar dori anumite schimbari, Olguta Vasilescu a spus ca Ministerul Muncii este deschis la orice dezbatere, dar nu vrea sa modifice proiectul.„Noi nu vrem sa fie niciun fel de modificari, sigur ca suntem deschisi la orice dezbatere cu sindicatele. Pe mine m-a distrat un pic faptul ca au inceput sa atace o lege pe care nici macar nu au vazut-o pana acum. Suntem deschisi tuturor discutiilor si eu sunt convinsa ca pentru cei cu salariile mici, vestile vor fi foarte bune”, a raspuns ea. De asemenea, intrebata cand va ajunge in Parlament legea salarizarii unitare, Vasilescu a sustinut ca nu poate da un termen fix, deoarece trebuie sa aiba loc o serie de discutii cu sindicalistii.„Nu pot sa va dau o data concreta, pentru ca trebuie sa avem mai intai discutii cu sindicatele, dar, cel mai clar, este termenul pe care il avem si in programul de guvernare, ca va trebui sa fie adoptata pana la data de 1 iulie anul acesta”, a completat vicepresedintele PSD.Chestionata in continuare cu cat se vor majora veniturile potrivit noii legi a salarizarii, Olguta Vasilescu a spus ca „sunt mai multe praguri”. „Pana la pragul de 4.000 lei salariile se dubleaza, dupa 4.000 lei este o crestere cu 45% a salariilor, iar dupa pragul de 7.000 lei sunt cresteri, dar nu foarte mari”, a adaugat ministrul.In ceea ce priveste pensiile, Vasilescu a precizat ca „urmatoarea majorare este de la 1 iulie pentru absolut toti pensionarii din Romania, cand creste punctul de pensie la 1.000 lei”.Confederatia Nationala Sindicala (CNS) „Cartel Alfa” ii solicita ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa renunte la separarea salariilor de indemnizatii, in noua lege a salarizarii, in conditiile in care indemnizatiile demnitarilor, primarilor, presedintilor de consilii judetene ar fi raportate la salariul mediu, in timp ce restul salariilor din sistemul public sunt raportate la salariul minim.„Stabilirea bazei de raportare a indemnizatiilor demnitarilor, primarilor, viceprimarilor, presedintilor de consilii judetene, vicepresedintilor, etc la salariul mediu, in timp celelalte salarii din sistemul public sunt raportate la salariul minim din grila, instituie un tratament diferentiat al acestor angajati publici in raport cu ceilalti„, arata reprezentantii CNS „Cartel Alfa” intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu.Comitetul Confederal al CNS „Cartel Alfa” considera ca intentia Guvernului de a separa astfel salariile de indemnizatii in noua lege a salarizarii unitare, care urmeaza sa fie discutata cu sindicatele, reprezinta „o aroganta a alesilor”.