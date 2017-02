Nu, Domnule Președinte, nu sunt omul D-voastră !!

Chiar nu-mi dau seama ce căutați în Malta tocmai cînd țara este în fierbere ! Am dubii că summit-ul acesta, programat la sfîrșit de săptămînă și într-un loc exotic, poate fi o adevărată reuniune de lucru. În cel mai bun caz, e un fel de team building între liderii europeni, un fel de întîlnire la un pișcot și o șampanie. Dar să lăsăm această curiozitate a mea și să spun precis ce am să vă reproșez.

Din frumoasa Malta, grație site-ului Digi 24 și a prietenului Alexandre Spahiu, care mi-a semnalat enormitatea, îmi sosește această declarație a Dumnevoastră care mă jignește nu doar pe mine, ci sute de mii de protestatari din aceste zile: „Avem sute de mii de români de-ai mei în stradă”! Nu, Domnule Iohannis, eu nu sînt un român de-al Dumneavoastră. Nu am ieșit în stradă ca să apăr fundul Doamnei Kovesi de atacurile lui Sebi și ale tonomatelor și de limbile fanilor Domniei Sale, nici ca să vă ridic Dumneavoastră popularitatea în cădere liberă pînă la tîmpenia lui Dragnea și a guvernului său, care poartă abuziv numele Grindeanu.

Nu, Domnule Președinte, nu pentru asta am ieșit . Am ieșit pentru apărarea unei instituții, Justiția, de atacurile demente ale unor pîrnăiași și potențial pîrnăiași și a unei idei, a unei valori a societăților moderne, independența acesteia. Faceți un sondaj printre protestatari și constatați cîți sînt „ai dumneavoastră” și cîți sînt persoane autonome și responsabile, care au ieșit în stradă să apere același lucru. După sondare, veți constata că i-ați jignit pe cei mai mulți dintre ei!.

Întîmplător, acum, pozițiile noastre coincid… în chestiunea ordonanțelor , dar ele sînt divergente într-o mulțime de alte chestiuni privind Justiția. De pildă, sînt mai mult de doi ani de cînd exercitați funcția prezidențială, dar și pe cea de președinte al CSAȚ. În toată această perioadă nu ați găsit timp să aboliți decizia băsesciană care lega , contra naturii, DNA de SRI. Cum acum vreun an, ați încercat să strecurați, ca niște proiecte fără autor declarat!, legile Big Brother, am toate motivele să mă întreb dacă Dumneavoastră controlați SRI sau instituția vă controlează pe Dumneavoastră Nu mai reiau toată lista reproșurilor, am făcut asta acum un an și ceva cînd am refuzat amabila Dumneavoastră invitație la un ceai la Cotroceni.

Nu, Domnule Președinte, nu sînt „omul Dumneavoastră” și dacă mai folosiți vreodată formule din acestea, vă rog să adăugați, „cu excepția lui Liviu Antonesei” , care vă salută cu respectul cuvenit înaltei demnități și cu destulă consternare!

Liviu Antonesei,